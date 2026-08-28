Sitting Volley: l’Italia è d'argento agli Europei B a Brno

Straordinario risultato per i colori azzurri e motivo di grande orgoglio per lo sport cuneese. La Nazionale Italiana di Sitting Volley ha conquistato una prestigiosa medaglia d'argento agli Europei B disputatosi a Brno (Repubblica Ceca), coronando un percorso di altissimo livello agonistico.

Tra i principali protagonisti della spedizione azzurra spicca l’atleta del Cuneo Sitting Volley Roberto Dalmasso. Schierato sempre nella formazione titolare durante l'intero arco del torneo, Dalmasso ha offerto prestazioni di assoluto spessore tecnico, confermandosi punto di riferimento per incisività al servizio e rendimento offensivo.

Il percorso del torneo e i numeri del successo

Il cammino dell'Italia è iniziato con un doppio successo per 3-1 nel primo giorno di gare contro Lettonia e Repubblica Ceca, match nei quali Dalmasso si è messo in evidenza firmando rispettivamente 11 e 15 punti. Nella seconda giornata, la squadra azzurra ha consolidato la leadership superando per 3-0 sia la Slovenia che la Georgia.

Dopo la battuta d'arresto contro la Francia (1-3) nell'ultima gara della fase eliminatoria, l'Italia ha affrontato la sfida decisiva "dentro o fuori" contro la Lituania per conquistare il pass per la finalissima. In un match ad altissima tensione, gli Azzurri si sono imposti con un netto 3-0 grazie alla prestazione maiuscola di Dalmasso, top scorer dell'incontro con 15 punti e autore di una serie determinante di battute vincenti, conquistando così la medaglia d'argento continentale.

Le dichiarazioni di Roberto Dalmasso

«Partiamo dall’emozione di cantare l’inno per te stesso, per la squadra e per la nazione che rappresenti in quel momento: sono brividi che non si possono descrivere. Ho avuto l’onore di partire sempre titolare e, nella gara decisiva con la Lituania per l'accesso alla finale, abbiamo dovuto mettercela tutta: li abbiamo piegati 3-0. È un’esperienza incredibile, suggellata da una medaglia "vera".»

«Questa vittoria la dedico a tutti voi e in modo speciale al nostro capitano. Grazie ragazzi! Ora testa bassa e pedalare per andare a vincere l’oro nella Bronze League di Trieste a novembre e tornare in Silver League. Non vedo l’ora di tornare in palestra ad allenarmi con la squadra e sognare di vincere qualche medaglia importante anche con il Cuneo Sitting Volley.»

Il direttivo del Cuneo Sitting Volley e tutta la società esprimono le più sentite congratulazioni a Roberto Dalmasso per la conquista del secondo gradino del podio continentale.