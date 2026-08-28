Fulgor Basket, “LA NOSTRA FEDE”: al via la campagna abbonamenti 2026/2027

La nuova stagione è ormai alle porte e prende ufficialmente il via “La Nostra Fede”, la campagna abbonamenti per il campionato di Serie B Nazionale 2026/2027.

A partire da domenica 30 agosto, in occasione dell’amichevole contro Torino, i tifosi potranno sottoscrivere il proprio abbonamento e assicurarsi un posto al Pala Cipir per accompagnare la squadra nel corso della nuova stagione.

Per il 2026/2027 sono previste diverse formule di abbonamento: Tribuna Paffoni VIP a 250 euro, Tribuna Paffoni a 210 euro, Tribuna Tabozzi a 210 euro, Tribuna Rosso-Verde a 160 euro, Curva Bertolazzi e Curva Mottarone a 120 euro. Per la Tribuna Tabozzi è inoltre prevista una tariffa Under 16 di 75 euro.

Definiti anche i prezzi dei singoli biglietti per le gare casalinghe: 15 euro per la Tribuna Paffoni VIP, 13 euro per la Tribuna Paffoni e la Tribuna Tabozzi, 11 euro per la Tribuna Rosso-Verde e 10 euro per Curva Bertolazzi, Curva Mottarone e Gradoni.

In ottemperanza alla nuova normativa, i biglietti saranno nominali.

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti in occasione di tutte le amichevoli casalinghe oppure direttamente presso la sede della società, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30.

Nella sola giornata di lunedì 31 agosto, in concomitanza con la presentazione ufficiale della prima squadra sul palco di San Vito, la sede osserverà invece due aperture straordinarie: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 20:30 alle 21:15.

Con “La Nostra Fede” la Fulgor chiama ancora una volta a raccolta il proprio pubblico, pronta a vivere insieme ai suoi tifosi una nuova stagione di passione, appartenenza ed emozioni.

Mostriamo la nostra fede alla squadra e riempiamo il Pala Cipir per questa nuova avventura.