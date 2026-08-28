Presentazione Cuneo Volley 2026/27: a condurre la serata Pierluigi Pardo

E’ tempo di novità al Cuneo Volley ; il Club cuneese sta preparando il primo evento ufficiale della nuova stagione di SuperLega , nel cuore biancoblù, ovvero il Palazzetto !

Parliamo della Presentazione 2026/2027 che si terrà Sabato 12 settembre alle ore 18.00 presso il Palasport di Cuneo.

A condurre la serata un grande ritorno; Pierluigi Pardo, noto giornalista, conduttore televisivo e telecronista italiano in passato per Sky e Mediaset, mentre ad oggi è una figura di spicco su DAZN, a distanza di 5 anni torna a Cuneo proprio per la presentazione stagionale.

Un appuntamento importante per scoprire, oltre al nuovo roster e al nuovo Naming ufficiale della SuperLega, anche una grande novità che il Cuneo Volley ha in serbo per l’intera Città di Cuneo e tutti i suoi tifosi ed appassionati, che nel cuore hanno solo CUNEO!

A seguire il TROFEO ENERGIA PULITA - NORD OVEST contro la compagine di Serie A3 di Acqui Terme; nella prenotazione si dovrà indicare che si partecipa sia alla Presentazione che alla Partita.

L’ingresso sarà gratuito, tuttavia per un corretto svolgimento dell’evento in sicurezza è prevista la PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, per monitorare l’affluenza all’interno del palasport.

L’accesso all’impianto sarà dall’ingresso principale (biglietterie) dalle ore 17.15, dove bisognerà mostrare la propria prenotazione agli addetti presenti ai cancelli.



Prenotazione sul sito www.cuneovolley.it al seguente link cuneovolley.it/eventi/presentazione-a-tifosi-squadra-cuneo-volley-superlega-26-27.

Inoltre, per tutti coloro che avranno già sottoscritto l’abbonamento (online su Liveticket.it o di persona presso Energia Pulita in C.so Nizza a Cuneo) sarà possibile ritirare la tessera fisica all’interno del palazzetto, nell’atrio dell’ingresso principale dove verrà allestito un corner dedicato. Diversamente il ritiro sarà possibile presso la biglietteria del palazzetto durante le partite di campionato casalinghe.