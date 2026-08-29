Cuneo Volley, il PalaITIS apre le porte ai nuovi aspiranti Fiöi

A partire da lunedì 7 settembre, la palestra dell’ITIS Mario Delpozzo di Cuneo, in corso Alcide De Gasperi 30, ospiterà le attività di Porte Aperte, rivolte ai giovani che desiderano conoscere e provare la pallavolo.
Sotto la direzione tecnica di Mario Barbiero, Direttore Tecnico del settore giovanile, e con il supporto dello staff del vivaio cuneese, i nuovi aspiranti Fiöi potranno scendere in campo, conoscere l’ambiente biancoblù e muovere i primi passi nel mondo della pallavolo.
Gli appuntamenti saranno così organizzati:
- Nati nel 2010 e 2011: lunedì, martedì e venerdì, dalle 18.45 alle 20.00;
- Nati nel 2012: martedì, mercoledì e venerdì, dalle 18.45 alle 20.00;
- Nati nel 2013 e successivi: lunedì, martedì e venerdì, dalle 17.00 alle 18.30.
Per informazioni e prenotazioni contattare la Segreteria del settore giovanile al numero 351 389 6148 oppure scrivere a giovanili@cuneovolley.it.