BEA Chieri: Un volto nuovo al PalaGialdo, Riccardo Lissiotto in Arancione

Playmaker bravo a dettare i ritmi e con grande conoscenza del gioco, è cresciuto nelle fila del Collegno Basket, con cui ha svolto tutta la trafila giovanile partecipando ai campionati di Eccellenza e dove ha vinto due Titoli Regionali Gold. Proprio in bianco-rosso arriva l’esordio nel mondo senior nella stagione 2019-20, ancora giovanissimo, nell’allora C Gold, massima categoria regionale. Dopo tre stagioni tra le giovanili e la Prima Squadra, si sposta alla Pallacanestro Grugliasco, dove è assoluto protagonista nel campionato di C Silver dove si impone come uno dei migliori interpreti del ruolo. Le ultime tre stagioni hanno visto Lissiotto con i torinesi di Cinque Pari, diventando uno dei cardini della squadra bianco-verde dove la scorsa stagione ha raggiunto la salvezza passando per i play-out.

Un innesto giovane, ma con già tanta esperienza nella categoria, pronto da subito ad incidere e alzare il livello del roster chierese.