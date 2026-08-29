BEA Chieri: Un volto nuovo al PalaGialdo, Riccardo Lissiotto in Arancione

Playmaker bravo a dettare i ritmi e con grande conoscenza del gioco, è cresciuto nelle fila del Collegno Basket, con cui ha svolto tutta la trafila giovanile partecipando ai campionati di Eccellenza e dove ha vinto due Titoli Regionali Gold. Proprio in bianco-rosso arriva l’esordio nel mondo senior nella stagione 2019-20, ancora giovanissimo, nell’allora C Gold, massima categoria regionale. Dopo tre stagioni tra le giovanili e la Prima Squadra, si sposta alla Pallacanestro Grugliasco, dove è assoluto protagonista nel campionato di C Silver dove si impone come uno dei migliori interpreti del ruolo. Le ultime tre stagioni hanno visto Lissiotto con i torinesi di Cinque Pari, diventando uno dei cardini della squadra bianco-verde dove la scorsa stagione ha raggiunto la salvezza passando per i play-out.
Un innesto giovane, ma con già tanta esperienza nella categoria, pronto da subito ad incidere e alzare il livello del roster chierese.
«Siamo felici di accogliere Riccardo a Chieri – commenta il GM di BEA Salvatore Morena – è un ragazzo giovane ma con già tanta esperienza nella categoria, che siamo sicuri saprà essere davvero un valore aggiunto al nostro roster e al nostro Progetto, in campo e fuori.»
Le prime parole di Lissiotto dopo l’arrivo a BEA Chieri:
«Sono davvero felice di entrare a far parte della famiglia BEA e sono impaziente di poter dare il mio contributo alla squadra per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova e stimolante avventura con colori e compagni nuovi».