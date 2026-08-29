Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

BEA Chieri: Matteo Musto torna tra i Leopardi

Matteo Musto torna a vestire la maglia BEA Chieri: il classe 2005 è pronto a dare il suo contributo alla Prima Squadra in Serie C Nazionale
2 min
BEA Chieri: Matteo Musto torna tra i Leopardi

Dopo un volto nuovo, il roster della Prima Squadra maschile BEA Chieri, impegnata nel prossimo campinato di Serie C Nazionale, si arricchisce del talento di Matteo Musto. Classe 2005, aveva già indossato la maglia dei Leopardi nella stagione 2024-2025, impegnato tra Prima Squadra e Under 19 Gold, protagonista della vittoria del Titolo Regionale e dell’esperienza interzona.

La scorsa stagione, Musto ha giocato in Divisione Regionale 1 con i torinesi del Barracuda, recitando un ruolo importante nella salvezza dei bianco-rossi. Cresciuto nel settore giovanile dell’Oasi Laura Vicuna, ha completato il proprio percorso giovanile con importanti esperienze tra Campus Piemonte, Basket Torino e, in Toscana in maglia Don Bosco Livorno. Rientrato in Piemonte, prima del primo arrivo a Chieri, ha indossato anche la casacca della Cestistica Pinerolo, sempre in Serie C, dove si era affermato come uno dei giovani esterni più interessanti della categoria.

«Quello di Matteo è per tutti un lieto ritorno – commenta il GM Salvatore Morena – È un ragazzo generoso, con grande capacità di fare canestro, che con i nostri colori ha vinto l’ultimo titolo giovanile chierese. Sarà un elemento di unione nel gruppo, aspetto su cui puntiamo molto per la stagione alle porte».

Le prime parole di Musto dopo il ritorno a Chieri:
«Ringrazio la società che mi ha dato nuovamente fiducia. Sono molto motivato per la stagione che verrà e non vedo l’ora di scendere in campo di nuovo con la maglia Arancione. Non vedo l’ora di tornare a sentire tutto il calore del pubblico di Chieri, al PalaGialdo».

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS