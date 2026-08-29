BEA Chieri: Matteo Musto torna tra i Leopardi

Dopo un volto nuovo, il roster della Prima Squadra maschile BEA Chieri, impegnata nel prossimo campinato di Serie C Nazionale, si arricchisce del talento di Matteo Musto . Classe 2005, aveva già indossato la maglia dei Leopardi nella stagione 2024-2025, impegnato tra Prima Squadra e Under 19 Gold, protagonista della vittoria del Titolo Regionale e dell’esperienza interzona.

La scorsa stagione, Musto ha giocato in Divisione Regionale 1 con i torinesi del Barracuda, recitando un ruolo importante nella salvezza dei bianco-rossi. Cresciuto nel settore giovanile dell’Oasi Laura Vicuna, ha completato il proprio percorso giovanile con importanti esperienze tra Campus Piemonte, Basket Torino e, in Toscana in maglia Don Bosco Livorno. Rientrato in Piemonte, prima del primo arrivo a Chieri, ha indossato anche la casacca della Cestistica Pinerolo, sempre in Serie C, dove si era affermato come uno dei giovani esterni più interessanti della categoria.

«Quello di Matteo è per tutti un lieto ritorno – commenta il GM Salvatore Morena – È un ragazzo generoso, con grande capacità di fare canestro, che con i nostri colori ha vinto l’ultimo titolo giovanile chierese. Sarà un elemento di unione nel gruppo, aspetto su cui puntiamo molto per la stagione alle porte».

Le prime parole di Musto dopo il ritorno a Chieri:

«Ringrazio la società che mi ha dato nuovamente fiducia. Sono molto motivato per la stagione che verrà e non vedo l’ora di scendere in campo di nuovo con la maglia Arancione. Non vedo l’ora di tornare a sentire tutto il calore del pubblico di Chieri, al PalaGialdo».