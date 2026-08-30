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Tre triple nel finale decidono lo scrimmage con Cantù per il Derthona

Bertram ancora priva di Aljami Durham, in recupero dal problema muscolare, e del polacco Dominik Olejniczak; Cantù al completo per la prima uscita stagionale
4 min
Tre triple nel finale decidono lo scrimmage con Cantù per il Derthona

Sempre assenti Aljami Durham, in ripresa dal problema muscolare, e il centro della nazionale polacca Dominik Olejniczak nella Bertram, al completo Cantù per la sua prima uscita dell'annata. I brianzoli partono meglio, si portano dietro lo slancio del 0-6 iniziale fino al termine del quarto inaugurale, chiuso avanti di 7, 14-21, dopo averlo toccato la prima volta sull'11-18 con la tripla frontale di Parravicini.

Lo stesso Parravicini sempre dalla distanza più lunga firma il vantaggio in doppia cifra degli ospiti nella prima azione del secondo periodo, 14-24. A ricucire le distanze per il Derthona ci pensa l'ex Bortolani (13 all'intervallo con 3/5 da tre), tutti suoi i 7 punti iniziali della squadra (21-25 al 14') che si fa sentire maggiormente anche in difesa. Ma Flagg e Brown (entrambi a quota 11 a metà gara) contribuiscono a mantenere il margine a favore di Cantù anche all'intervallo, 33-40.

In apertura di ripresa tre canestri di Eboua tengono in scia il Derthona e quando Maddox ruba palla a metà campo concludendo con una schiacciata i bianconeri si ritrovano a -1 a metà del terzo periodo, operando poco dopo il primo sorpasso nel match con una tripla ad opera sempre della guardia americana, 55-53 al 27'.

L'ultima frazione parte dalla parità a quota 58 e a tre minuti dalla fine si è ancora sostanzialmente lì, 68-69 dopo un 2+1 di Hubb e una schiacciata di Eboua. A sparigliare le carte ci pensa la tripletta consecutiva di bombe ad opera di Bortolani, Hubb e Jallow, che issano il Derthona sul 77-73 ad appena 47" dal termine. Il solito Flagg dà ancora fiato ai brianzoli (77-76), sul fallo sistematico Jallow fa 1/2 e sull'ultima corsa canturina dall'altra parte Flagg non si ripete per la tripla del successo.

Il prossimo scrimmage dei bianconeri sarà ancora sul parquet della Facility, mercoledì 2 settembre alle ore 17:30 con gli svizzeri dei Lions Givevra.

 

Dichiarazioni

Coach Mario Fioretti: «Classica partita di preseason, tanti errori ma buon atteggiamento da parte di tutti. Due squadre che sono in un momento diverso della preparazione, Cantù ha cominciato una settimana dopo rispetto a noi. Continuiamo comunque a pensare a cosa fare per compiere qualche piccolo passo avanti in diversi aspetti.»

 

Arriva in volata il successo della Bertram Derthona Tortona nella sua terza gara amichevole stagionale. 78-76 il punteggio per i padroni di casa sull'Acqua S.Bernardo Cantù nella sfida casalinga a porte chiuse nella Facility della Cittadella dello Sport. Vittoria arrivata con un cambio di passo nella ripresa e sopperendo anche ad un conto a rimbalzo decisamente favorevole ai brianzoli (50-34). 

Bertram Derthona Tortona – Acqua S.Bernardo Cantù 78-76
Parziali (14-21, 33-40, 58-58)

Derthona: Eboua 13, Hubb 17, Gorham 5, Pecchia 3, Dalla Cia n.e., Di Meo, Vene 2, Wilkinson n.e., Bortolani 18, Maddox 10, Gazzotti, Jallow 10. All. Fioretti.
Cantù: Christon 2, Flagg 19, Gravett 12, Okeke 6, Moraschini 8, Parravicini 6, Ventura, Miles 3, Brown 16, Grazulis 2, L. Udom 2. All. Vitucci.

Arbitri: Quarta, Giovagnini, Caneva.

 

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