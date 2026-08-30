Tre triple nel finale decidono lo scrimmage con Cantù per il Derthona

Lo stesso Parravicini sempre dalla distanza più lunga firma il vantaggio in doppia cifra degli ospiti nella prima azione del secondo periodo, 14-24. A ricucire le distanze per il Derthona ci pensa l'ex Bortolani (13 all'intervallo con 3/5 da tre), tutti suoi i 7 punti iniziali della squadra (21-25 al 14') che si fa sentire maggiormente anche in difesa. Ma Flagg e Brown (entrambi a quota 11 a metà gara) contribuiscono a mantenere il margine a favore di Cantù anche all'intervallo, 33-40.

In apertura di ripresa tre canestri di Eboua tengono in scia il Derthona e quando Maddox ruba palla a metà campo concludendo con una schiacciata i bianconeri si ritrovano a -1 a metà del terzo periodo, operando poco dopo il primo sorpasso nel match con una tripla ad opera sempre della guardia americana, 55-53 al 27'.

L'ultima frazione parte dalla parità a quota 58 e a tre minuti dalla fine si è ancora sostanzialmente lì, 68-69 dopo un 2+1 di Hubb e una schiacciata di Eboua. A sparigliare le carte ci pensa la tripletta consecutiva di bombe ad opera di Bortolani, Hubb e Jallow, che issano il Derthona sul 77-73 ad appena 47" dal termine. Il solito Flagg dà ancora fiato ai brianzoli (77-76), sul fallo sistematico Jallow fa 1/2 e sull'ultima corsa canturina dall'altra parte Flagg non si ripete per la tripla del successo.

Il prossimo scrimmage dei bianconeri sarà ancora sul parquet della Facility, mercoledì 2 settembre alle ore 17:30 con gli svizzeri dei Lions Givevra.

Dichiarazioni

Coach Mario Fioretti: «Classica partita di preseason, tanti errori ma buon atteggiamento da parte di tutti. Due squadre che sono in un momento diverso della preparazione, Cantù ha cominciato una settimana dopo rispetto a noi. Continuiamo comunque a pensare a cosa fare per compiere qualche piccolo passo avanti in diversi aspetti.»

Arriva in volata il successo della Bertram Derthona Tortona nella sua terza gara amichevole stagionale. 78-76 il punteggio per i padroni di casa sull'Acqua S.Bernardo Cantù nella sfida casalinga a porte chiuse nella Facility della Cittadella dello Sport. Vittoria arrivata con un cambio di passo nella ripresa e sopperendo anche ad un conto a rimbalzo decisamente favorevole ai brianzoli (50-34).

Bertram Derthona Tortona – Acqua S.Bernardo Cantù 78-76

Parziali (14-21, 33-40, 58-58)

Derthona: Eboua 13, Hubb 17, Gorham 5, Pecchia 3, Dalla Cia n.e., Di Meo, Vene 2, Wilkinson n.e., Bortolani 18, Maddox 10, Gazzotti, Jallow 10. All. Fioretti.

Cantù: Christon 2, Flagg 19, Gravett 12, Okeke 6, Moraschini 8, Parravicini 6, Ventura, Miles 3, Brown 16, Grazulis 2, L. Udom 2. All. Vitucci.

Arbitri: Quarta, Giovagnini, Caneva.