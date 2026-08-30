Reale Mutua, atteggiamento positivo e spunti per migliorare nel test con Omegna

Per la squadra di coach Moretti - priva di Matteo Corgnati, impegnato ai Giochi del Mediterraneo con la Nazionale 3x3, Francesco Scandiuzzi (guaio muscolare) e Lorenzo Benvenuti (gestione del lungo recupero dall’infortunio al ginocchio sinistro - è la prima occasione per iniziare a mettere in pratica i concetti su cui il gruppo ha lavorato in un paio di settimane di preparazione sotto la Mole.

Per lo scrimmage in scena al PalaCipir, si è deciso di non registrare un risultato finale, azzerando il punteggio al termine di ogni quarto. Non sono registrati anche i falli personali.

I primi cinque gialloblù in campo sono Massone, Harvey, Ghirlanda, Allen e Faloppa.

Come da attese, Torino ha bisogno di tempo per trovare continuità e confidenza con i giochi. Omegna è squadra che, nonostante la categoria inferiore, mostra intensità e fisicità, oltre alla vena realizzativa di Misters. Coach Moretti adotta rotazioni profonde sin dall’inizio, dando spazio a tutti i senior dai primi minuti e sperimentando diverse combinazioni di quintetti. I gialloblù vogliono tenere un ritmo alto, trovando anche buone soluzioni per i lunghi Faloppa e Del Chiaro, ma talvolta andando anche un po’ troppo su di giri. Una nota positiva per i gialloblù è senza dubbio la produttività del duo americano Harvey-Allen: il primo porta intensità su entrambi i lati del campo e mano da fuori, il secondo è concreto e in controllo. Cresce anche il rendimento nella metà campo difensiva per i torinesi nel corso dello scrimmage. Propositivo il giovane Villar Cristobo, che non si è fatto demoralizzare dai primi momenti di difficoltà in regia, ha anzi reagito mostrando capacità dalla media distanza e nel conquistare viaggi in lunetta, chiudendo in doppia cifra. La Reale Mutua ha conquistato tutti e quattro i parziali (21-25, 14-19, 12-22, 18-20), chiudendo un primo test prestagionale che ha dato spunti positivi, così come sono emersi anche aspetti dove (come normale che sia) è necessario lavorare. Prossimo appuntamento di preseason in programma tra 48 ore, martedì 1° settembre alle ore 19.00 a Collegno contro Ginevra (ingresso libero al PalaCollegno).

Coach Moretti, al termine dello scrimmage, ha evidenziato proprio l’atteggiamento e l’intensità come basi da cui partire, e la necessità di pulire e affinare la qualità nella costruzione del gioco: «Chiudiamo il primo test di preseason dopo le prime settimane di lavoro principalmente fisico, con solo quattro allenamenti agonistici. Per questo motivo è fisiologico che spesso siamo apparsi confusionari e non siamo riusciti sempre a proporre un basket brillante. L’intensità difensiva è buona, mi piace l’atteggiamento, la voglia di aiutarsi, i ragazzi cercano di collaborare pur in un sistema nuovo per tutti. Dobbiamo ripartire da queste basi, con tutti gli spunti che questa partita ci ha dato per lavorare da qui in avanti.»

Paffoni Fulgor Omegna - Reale Mutua Torino 21-25, 14-19, 12-22, 18-20

Omegna: Santi 4, Contento 10, Molteni 9, Misters 7, Angelucci ne, Barbuto, Bracesco, Morandotti 12, Balanzoni 10, Odah 9, Chimi ne, Del Sole 4. Allenatore: Belletti.

Torino: Faloppa 10, Ghirlanda 2, Mossi, 2, Allen 13, Del Chiaro 6, Massone 5, Villar 16, Pepe 11, Harvey 19, Ficetti 2, Milone ne, Bossola ne, Losito ne. Allenatore: Moretti