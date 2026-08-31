Fulgor Basket: prima amichevole della stagione, vince Torino

La Paffoni inizia bene spinta dai canestri di Misters e dalla buona aggressività in difesa. Torino resta in scia e, complici alcune palle perse rossoverdi, trova canestri rapidi ricucendo lo strappo e andando avanti nel punteggio al primo mini riposo. Secondo quarto in cui si segna meno: la Fulgor paga qualche amnesia di troppo e Torino allunga seppur ancora di pochi punti (14–19).

Nella terza frazione i primi 5’ sono di equilibrio (7-11), ma, al canestro in contropiede di Torino si apre la forbice con i rossoverdi a soffrire la fisicità degli ospiti vicino a canestro e i gialloblù che chiudono 13-22 la frazione.

L’ultimo tempo giocato dalle squadre vede la Paffoni partire più pimpante, prima 4-0, poi 7-2 e timeout di coach Moretti. Reazione immediata con un 7-0 torinese interrotto prima dal contro-timeout di coach Belletti e poi dal canestro di Edoardo Santi. Da qui si innesca un bel botta e risposta che porta alla conclusione del parziale sul 18-20 per Torino.

Paffoni che tornerà in campo tra pochissimi giorni: mercoledì al Pala Cipir arriverà Vigevano per il Memorial Bertolazzi.