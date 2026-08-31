Il Rocca d’Arazzo ottiene il triplete aggiudicandosi anche la Supercoppa di Tamburello a Muro

Dopo uno spettacolare testa a testa, il Rocca d’Arazzo si è aggiudicata la Supercoppa di Tamburello a Muro coronando una stagione colma di successi grazie al “triplete” ovvero la vittoria dei tre titoli della Serie A: lo Scudetto, la Coppa Italia e – appunto - la Supercoppa.

Di fronte al numeroso pubblico accorso domenica a Montaldo Scarampi, le formazioni in gara, il Rocca d’Arazzo e il Montechiaro d’Asti, hanno dato vita ad un pomeriggio di grandi emozioni con il Rocca partito subito in vantaggio fino al 6-1. Grande rimonta poi del Montechiaro che ci ha creduto e ha raggiunto gli avversari ottenendo la parità sul 10-10.

La parte finale dell’incontro, condotto dal Presidente del Comitato di Asti della Federazione Italiana Palla Tamburello e della Commissione del Muro e Storico Mimmo Basso, ha riservato lunghi e imprevedibili scambi e recuperi per la soddisfazione degli spettatori che hanno affollato lo Sferisterio posto più a sud fra i campi della massima Serie.

A traghettare il pubblico verso la premiazione, fra i ringraziamenti per il supporto organizzativo di Montaldo Scarampi, anche l’intervento del Presidente della Provincia di Asti Simone Nosenzo che ha definito la partita «uno spettacolo meraviglioso» parlando del tamburello come «peculiarità e tradizione del territorio». A fargli eco anche la vicepresidente della Federazione Italiana Palla Tamburello Alessandra De Vincenzi che ha chiesto un grande applauso per tutti i giocatori in campo delle due formazioni.