Bertram Derthona Tortona: sabato 19 settembre la semifinale di Supercoppa LBA con Venezia

Si giocherà alle ore 17 di sabato 19 settembre la semifinale di Supercoppa LBA che vedrà protagonista la Bertram Derthona Tortona con l'Umana Reyer Venezia sul parquet di casa della Nova Arena, teatro della competizione che assegnerà il primo trofeo ufficiale della stagione LBA 2026-27.

La gara dei bianconeri allenati da Mario Fioretti sarà seguita alle 19:45 dall'altra semifinale tra Armani Olimpia Milano e Virtus Bologna. In palio la finale di domenica 20 settembre alle ore 17.

LA BIGLIETTERIA

Inserito tra i grandi eventi della Regione Piemonte, per assistere alla Supercoppa LBA 2026, sponsorizzata SisalClub, title sponsor anche del campionato di Serie A, la biglietteria è già aperta. I tagliandi sono in vendita online sul circuito Vivaticket e sul sito ufficiale di Lega Basket.

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IL TROPHY TOUR

Corollario all’evento sarà il ”Trophy Tour”, che vedrà la Supercoppa viaggiare alla vigilia dell’evento nelle città delle quattro squadre partecipanti. Realizzato in collaborazione con Sky, saranno organizzati momenti di incontro tra giornalisti di Sky e giocatori in rappresentanza dei rispettivi Club.

A Tortona la tappa è in programma l'11 settembre alle ore 18 in pieno centro storico alla Libreria Namastè Book and Coffee di Via Emilia 168/A, dove il capitano Andrea Pecchia sarà protagonista di una lunga intervista condotta dalla giornalista di Sky Sport Gaia Accoto e aperta alla presenza di tifosi e stampa.

Le altre tappe del Trophy Tour, che vedranno il Trofeo in esposizione, saranno:

- 6-7-8 settembre, Mestre - Ospite la Umana Reyer Venezia, con il suo capitano Amedeo Tessitori presente domenica 6 alle ore 18.00 all’Area Eventi del centro commerciale Porte di Mestre (via Tosatto 22)

- 14 e 15 settembre, Bologna - Ospite la Virtus, con il capitano Daniel Hackett presente lunedì 14 alle ore 17.00 al flagship store Sky (via indipendenza 27)

- 16 e 17 settembre, Milano - Ospite l’Armani Olimpia, con il capitano Giampaolo Ricci presente giovedì 17 dalle ore 15.00 al flagship store Sky (via Torino 66).



