Cuneo Volley: potenziamento dell'Ufficio stampa biancoblù; Cesare Mandrile nuovo innesto

Il Cuneo Volley annuncia la nuova ed importante collaborazione con Cesare Mandrile, noto giornalista cuneese con un’esperienza trentennale nel mondo della radiocronaca e cronaca sportiva legata alla pallavolo di Cuneo.

Una scelta dettata dalla costante ricerca del miglioramento e della crescita, così esposta da Stella Testa responsabile comunicazione del Cuneo Volley: «La prima stagione in SuperLega ha rappresentato un importante banco di prova, arrivavamo da anni di Serie A2 nei quali il lavoro del nostro Ufficio Stampa ha ottenuto riscontri positivi e riconoscimenti, tuttavia il passaggio nella massima categoria ci ha permesso di confrontarci con una dimensione differente, comprendendo concretamente l’entità del lavoro richiesto, le nuove esigenze e, soprattutto, le ulteriori possibilità di crescita.

Al termine della stagione abbiamo fatto un’attenta analisi di quanto realizzato, tenendo conto delle risorse e dei mezzi a disposizione, ma con la consapevolezza di quanto possiamo e vogliamo fare ancora di più per potenziare il servizio di comunicazione rivolto ai nostri tifosi, sostenitori e a tutti gli appassionati. Da qui è emersa la necessità di ampliare lo staff, con l’obiettivo di aumentare l’offerta di contenuti redazionali, interviste e videointerviste a giocatori e componenti dello staff, così da avvicinare ulteriormente il Club al proprio pubblico attraverso quotidiani, settimanali e piattaforme d’informazione, oltre a dare nuovo impulso a “Cuneo Volley TV”, il nostro canale YouTube, che vogliamo far crescere e valorizzare sempre di più.

Insieme al Presidente Gabriele Costamagna abbiamo quindi individuato in Cesare il profilo ideale a cui sottoporre questo progetto. Parliamo di un giornalista esperto con una conoscenza approfondita del mondo della pallavolo e delle sue dinamiche, oltre ad una comprovata disinvoltura nella conduzione di interviste e trasmissioni. La sua disponibilità ad entrare a far parte del nostro staff ha dato una carica in più: abbiamo iniziato subito a lavorare alla nuova stagione, con entusiasmo, nuove idee e la volontà comune di offrire al pubblico un racconto del Cuneo Volley sempre più completo, vicino e coinvolgente».

A sua volta, lo stesso Cesare Mandrile ha sottolineato come la proposta arrivata dal Club, abbia generato in lui un grande entusiasmo: «Racconto le gesta della pallavolo cuneese da quasi 40 anni. Era il febbraio del 1990 quando, per la prima volta, presi in mano un microfono e realizzai la mia prima radiocronaca. Da quel giorno si sono susseguite decine di radiocronache e articoli; ho avuto anche il privilegio di fare la telecronaca della memorabile partita del 9 maggio 2010, quando a Bologna Cuneo conquistò il suo primo e, finora, unico scudetto.

Ho vissuto gli anni bui della scomparsa e quelli della rinascita, grazie a un gruppo di giovani imprenditori testardi, appassionati e intraprendenti, sempre determinati a riportare Cuneo nel posto che le compete: la massima serie. E quando, due anni fa, quel traguardo è stato raggiunto, mi è sembrato di toccare il cielo con un dito.

Per questo, quando qualche mese fa mi è arrivata la proposta di entrare a far parte dello staff della comunicazione, non ci ho pensato neppure un attimo. Oggi, per la prima volta, mi trovo a vivere la pallavolo cuneese da una prospettiva diversa: dopo quasi 40 anni trascorsi a raccontarla dall'esterno, entro a far parte della società e passo, idealmente, dall'altra parte della rete. È un cambiamento che mi emoziona, ma che allo stesso tempo mi rende particolarmente orgoglioso e felice.

Ringrazio in particolar modo il Presidente Gabriele Costamagna e la Responsabile dell'Ufficio Comunicazione, Stella Testa, per aver creduto in me. Da parte mia, sono pronto a mettere a disposizione del Cuneo Volley tutta l'esperienza maturata in questi anni e, con rinnovato entusiasmo e impegno, cercherò di dare il massimo per contribuire alla crescita di questa splendida realtà».

L’immediata programmazione sportiva, dentro e fuori dal campo, del Cuneo Volley sarà quindi raccontata dalla penna, o forse dovremmo dire tastiera, di Cesare Mandrile.

Non ci resta che dargli il migliore Benvenuto al Cuneo Volley e augurargli buon lavoro in biancoblù!