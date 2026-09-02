Reale Mutua Basket Torino: Scrimmage Torino-Ginevra

Come per lo scrimmage con Omegna, anche oggi si è deciso di non registrare un risultato finale, azzerando il punteggio al termine di ogni quarto. Non sono registrati anche i falli personali.

I primi cinque gialloblù in campo sono Massone, Villar, Harvey, Allen e Del Chiaro.

Rispetto al primo test di Gravellona Toce, coach Moretti decide di partire con Villar e Del Chiaro in quintetto, insieme a capitan Massone e gli americani Harvey e Allen.

Primo quarto che dimostra immediatamente il banco di prova non banale per Torino contro una formazione atletica e fisica, che tra non molto si giocherà l’accesso alle coppe europee FIBA. Buon avvio di Allen, subito trovato in ritmo dall’arco, così come è positivo l’impatto dalla panchina del giovane Ficetti. Tuttavia, la difesa svizzera mette a dura prova una costruzione gialloblù ancora non del tutto oleata e si aggiudica il primo parziale per 15-20. Le note positive della seconda frazione sono il contributo di Del Chiaro, la consistenza di Allen e l’attenzione dei gialloblù che cresce anche nella metà campo difensiva, riuscendo così a vincere il parziale per 23-15. Torino sale definitivamente di livello nel terzo periodo, alzando l’intensità in difesa e correndo in transizione per trovare punti facili. Migliora anche il livello di fluidità offensiva dei ragazzi di coach Moretti a favorire un’ottima frazione torinese che si chiude sul 31-15. Spazio ai giovani nell’ultimo quarto, con l’ingresso di Bossola e l’ottimo contributo di Ficetti, ma il parziale viene vinto dagli svizzeri per 19-26.

Coach Moretti al termine dello scrimmage: «Per noi è stato un test in crescendo, abbiamo giocato un primo quarto fragile, siamo stati deboli in diverse situazioni del gioco, ma l’atteggiamento è migliorato col passare dei minuti. Siamo saliti di livello, abbiamo alzato l’intensità difensiva, abbiamo controllato i rimbalzi e mosso meglio la palla. Sono contento come sempre per l’atteggiamento e sono contento per la partecipazione del nostro pubblico che ha risposto positivamente al lavoro svolto dal nostro gruppo.»

Reale Mutua Torino - Lions de Geneve 15-20, 23-15, 31-15, 19-26

Torino: Faloppa 5, Ghirlanda 6, Allen 15, Del Chiaro 10, Massone 6, Villar 3, Pepe 19, Harvey 14, Bossola 2, Ficetti 8, Milone, Losito ne. Allenatore: Moretti

Ginevra: Johnson 7, Williams 6, Joly, Rocak 12, Floyd jr. 19, Chabouh 10, Anabir 2, Solca 11, Weibel 3, Kalu 6. Allenatore: Pembele.