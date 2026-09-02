Reale Mutua Basket Torino: Scrimmage Torino-Ginevra

Segnali positivi per la Reale Mutua Basket Torino nello scrimmage disputato al PalaCollegno contro i Lions de Genève, formazione svizzera prossimamente impegnata nei preliminari di Basketball Champions League. Un test di livello nel quale i gialloblù hanno mostrato un rendimento in crescendo con il passare dei minuti, offrendo indicazioni incoraggianti nel percorso di preparazione in vista della nuova stagione. A fare da cornice all’amichevole una significativa partecipazione del pubblico sugli spalti del PalaCollegno per la prima uscita sul territorio torinese della nuova Reale Mutua.
Come per lo scrimmage con Omegna, anche oggi si è deciso di non registrare un risultato finale, azzerando il punteggio al termine di ogni quarto. Non sono registrati anche i falli personali.
I primi cinque gialloblù in campo sono Massone, Villar, Harvey, Allen e Del Chiaro.
Rispetto al primo test di Gravellona Toce, coach Moretti decide di partire con Villar e Del Chiaro in quintetto, insieme a capitan Massone e gli americani Harvey e Allen.
Primo quarto che dimostra immediatamente il banco di prova non banale per Torino contro una formazione atletica e fisica, che tra non molto si giocherà l’accesso alle coppe europee FIBA. Buon avvio di Allen, subito trovato in ritmo dall’arco, così come è positivo l’impatto dalla panchina del giovane Ficetti. Tuttavia, la difesa svizzera mette a dura prova una costruzione gialloblù ancora non del tutto oleata e si aggiudica il primo parziale per 15-20. Le note positive della seconda frazione sono il contributo di Del Chiaro, la consistenza di Allen e l’attenzione dei gialloblù che cresce anche nella metà campo difensiva, riuscendo così a vincere il parziale per 23-15. Torino sale definitivamente di livello nel terzo periodo, alzando l’intensità in difesa e correndo in transizione per trovare punti facili. Migliora anche il livello di fluidità offensiva dei ragazzi di coach Moretti a favorire un’ottima frazione torinese che si chiude sul 31-15. Spazio ai giovani nell’ultimo quarto, con l’ingresso di Bossola e l’ottimo contributo di Ficetti, ma il parziale viene vinto dagli svizzeri per 19-26.
Coach Moretti al termine dello scrimmage: «Per noi è stato un test in crescendo, abbiamo giocato un primo quarto fragile, siamo stati deboli in diverse situazioni del gioco, ma l’atteggiamento è migliorato col passare dei minuti. Siamo saliti di livello, abbiamo alzato l’intensità difensiva, abbiamo controllato i rimbalzi e mosso meglio la palla. Sono contento come sempre per l’atteggiamento e sono contento per la partecipazione del nostro pubblico che ha risposto positivamente al lavoro svolto dal nostro gruppo.»
Reale Mutua Torino - Lions de Geneve 15-20, 23-15, 31-15, 19-26
Torino: Faloppa 5, Ghirlanda 6, Allen 15, Del Chiaro 10, Massone 6, Villar 3, Pepe 19, Harvey 14, Bossola 2, Ficetti 8, Milone, Losito ne. Allenatore: Moretti
Ginevra: Johnson 7, Williams 6, Joly, Rocak 12, Floyd jr. 19, Chabouh 10, Anabir 2, Solca 11, Weibel 3, Kalu 6. Allenatore: Pembele.