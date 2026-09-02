Cuneo Volley, riparte il Progetto Fiöi: giovani, formazione e un percorso sempre più vicino alla prima squadra

È ripartita dal Rondò dei Talenti di Cuneo la nuova stagione del Progetto Fiöi , il percorso con cui Cuneo Volley investe in maniera strutturata sul proprio settore giovanile. Alla presentazione erano presenti il presidente Gabriele Costamagna , il direttore tecnico Mario Barbiero , il delegato al settore giovanile Guido Becchis , il responsabile del settore giovanile e da quest’anno anche allenatore Dario Da Roit , oltre al direttore generale Davide Bima .

Dopo i primi tre anni dedicati alla ricostruzione e al consolidamento del vivaio, Fiöi entra ora nella seconda fase, con l’obiettivo di rafforzare la propria struttura e diventare sempre più un nucleo autonomo all’interno del progetto Cuneo Volley.

«L’obiettivo che abbiamo è quello di creare il settore giovanile come nucleo a sé stante e indipendente all’interno della prima squadra, con sponsor suoi, investimenti suoi e così via», ha spiegato Costamagna.

Tra le novità anche la collaborazione con la Scuola di Pallavolo Cuneo ASD di Liano Petrelli, finalizzata allo sviluppo dell’attività di base e del lavoro nelle scuole. L’accordo prevede inoltre la possibilità per i ragazzi, al termine del percorso Under 13, di proseguire in Under 15 con Cuneo Volley. «Gli daremo una mano con giocatori e con tutto il supporto che può dare la SuperLega», ha aggiunto il presidente.

Quasi 100 ragazzi e 200 partite all’anno

I numeri testimoniano la crescita del settore: circa 100 ragazzi, 22 persone impegnate nello staff e circa 200 partite ogni anno. A questi si aggiungono risultati importanti, con Cuneo presente a tutte le finali nazionali, ad eccezione dell’Under 17, e diversi giovani già nel giro delle selezioni nazionali.

«La presenza dei nostri ragazzi nelle selezioni nazionali comincia a essere abbastanza importante», ha sottolineato Guido Becchis.

Un investimento significativo riguarda anche le due foresterie, che ospitano complessivamente quattordici ragazzi provenienti da diverse zone d’Italia e anche dall’estero. Una struttura organizzativa impegnativa, sostenuta dalla società con l’obiettivo di offrire ai giovani atleti un percorso di crescita completo.

Il vivaio come serbatoio della prima squadra

Il collegamento con la SuperLega rappresenta infatti uno dei punti centrali del Progetto Fiöi. Ogni anno uno o più ragazzi vengono inseriti nel gruppo della prima squadra e diversi giovani si allenano con continuità insieme ai giocatori della massima serie.

Per Mario Barbiero, la differenza sta nella filosofia di lavoro: «Non è un lavoro solo di settore giovanile, cioè fare le squadre, iscriversi al campionato e arrivare alla fine della stagione. Noi abbiamo voluto andare più in fondo».

Il progetto punta infatti sulla crescita individuale, attraverso progetti personalizzati e lo sviluppo dell’atleta, cercando di rendere protagonista ogni ragazzo in base alle proprie caratteristiche.

«Abbiamo voluto rendere protagonista ogni singolo ragazzo, ognuno per quelle che sono le proprie potenzialità e le proprie abilità», ha spiegato Barbiero.

Un percorso che sta già dando risultati concreti: «Ogni anno uno o due ragazzi passano in prima squadra e questa è una cosa che succede in pochissime altre società».

Da Roit torna in panchina

Tra le novità della stagione c’è anche Dario Da Roit, che affiancherà al ruolo di responsabile del settore giovanile quello di allenatore. Ex giocatore di A1, Da Roit torna così in palestra da una nuova prospettiva.

«Non vi nascondo che sono abbastanza emozionato. Allenare dopo 7-8 anni per me è qualcosa a cui penso anche di notte, perché significa rimettermi a fare quello che ho sempre fatto: vivere la mia vita in palestra», ha raccontato.

L’obiettivo è mettere a disposizione dei giovani l’esperienza maturata negli anni e lavorare insieme a tutto lo staff. «Lavorando bene tutti insieme e aiutandoci riusciremo a trovare la strada giusta per arrivare a quelli che sono i nostri obiettivi», ha aggiunto Da Roit.

Lo staff tecnico

Il nuovo staff del settore giovanile è composto da Daniele Tomatis e Andrea Testa per Serie C e Under 19; Dario Da Roit per Serie D e Under 19; Gianpiero Tassone per Under 17 e Prima Divisione; Diego Frison per l’Under 17; Marco Garro per l’Under 15; Massimo e Biagio Iaria per l’Under 14 e Mario Porello per l’Under 13.

Completano lo staff Giulia Merola, aiuto allenatrice e scoutman per tutti i gruppi, Angela Billò, preparatrice atletica dell’intero settore e la responsabile della segreteria Deborah Merola

Il Progetto Fiöi riparte così con una direzione precisa: consolidare il lavoro svolto, rafforzare lo staff e le collaborazioni sul territorio e continuare a costruire un percorso concreto che accompagni i giovani dal settore giovanile alla Superlega.