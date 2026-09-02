La Biella Motor Team pronta per il 41° Rally Città di Torino e Valli di Lanzo

La scuderia Biella Motor Team si prepara ad affrontare da protagonista il fine settimana del 41° Rally Città di Torino e Valli di Lanzo, prova della Coppa Rally Zona 1, schierando equipaggi agguerriti e pronti a dare battaglia nelle rispettive categorie lungo le impegnative prove speciali piemontesi.

A guidare la spedizione del sodalizio laniero ci saranno David Pascal e Ivan Spatari, pronti a scattare con il numero 28 sulle portiere della loro Renault Clio con l'obiettivo di recitare un ruolo di primo piano nella lotta per la vetta di classe R3. Stessa ambizione nella competitiva classe Rally 4 per l'equipaggio composto da Massimo Lombardi ed Erika Bologna, al via con il numero 30 a bordo di una Peugeot 208. Anche Alessandro Colombo e Giuliano Santi proveranno a dire la loro per la supremazia nella classe d’appartenenza, la Rally5 cercando quel successo che in questa stagione è sempre sfuggito per poco. Saranno della partita con una Renault Clio con il numero 43.

A completare lo schieramento della Biella Motor Team per il classico appuntamento torinese ci saranno anche Gionata Pirali ed Eleonora Correggia nella categoria Racing Start 2.0 al volante di una Renault Clio con il numero 73 mentre Stefano Mazzola e Vincenzo Torricelli cercheranno di mettersi in mostra in classe N2 con la loro Peugeot 106 Rally a cui è stato assegnato il numero 91. Flora Ramella Ratin e Veronica Gaioni, invece, comporranno un equipaggio interamente femminile iscritto in classe A0 (numero di gara 98) con una Fiat Seicento Abarth Kit.

Al via anche la navigatrice Denise Bolletta che leggerà le note al ligure Ennio Bini su una Renault Clio di classe Rally3. Il numero di gara è il 23.