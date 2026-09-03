Fulgor Basket: al Memorial Bertolazzi la Paffoni vince e convince

La Paffoni Fulgor Basket vince 80-69 contro una squadra di A2, la Elachem Vigevano. Entrambe le squadre sono un po’ acciaccate dalla dura preparazione di inizio stagione, e così si giocano quattro quarti da 8’, anziché 10’.
Al Pala Cipir si comincia il primo dei quattro quarti ridotti con Vigevano molto presente. La formazione di Salieri aggredisce la partita e la Paffoni subisce un 7-0 di break. Timeout Belletti e pronta reazione dei rossoverdi, con l’ispirato Morandotti e Balanzoni a ridare ossigeno sino al 14-14 della prima frazione. Le triple di Misters e la pressione difensiva di squadra danno fiducia alla Paffoni, che subito un nuovo inizio di quarto portentoso di Vigevano si rimette in scia ai ducali. Alla pausa lunga è 33-37 per la Elachem. Nella terza frazione la Paffoni dimostra di averne e, con un super Morandotti, mette la testa avanti. I rossoverdi cavalcano il momento positivo e aprono al meglio anche l’ultimo periodo, forzando al timeout coach Salieri sul 64-55, massimo vantaggio della partita fino a quel momento. Vigevano cerca di scuotersi, ma la Fulgor mostra carattere: prima un 4-0 firmato Contento, poi la tripla di Misters (72-62) a cui segue una buona azione difensiva di squadra. Vigevano è costretta a forzare i ritmi e la Paffoni chiude sul’80-69 con una incoraggiante vittoria il Memorial Bertolazzi.
Si comunica che sabato 5 settembre l’amichevole con Desio è annullata. La Paffoni tornerà in campo contro Treviglio il 9 settembre.