Fulgor Basket: al Memorial Bertolazzi la Paffoni vince e convince

Al Pala Cipir si comincia il primo dei quattro quarti ridotti con Vigevano molto presente. La formazione di Salieri aggredisce la partita e la Paffoni subisce un 7-0 di break. Timeout Belletti e pronta reazione dei rossoverdi, con l’ispirato Morandotti e Balanzoni a ridare ossigeno sino al 14-14 della prima frazione. Le triple di Misters e la pressione difensiva di squadra danno fiducia alla Paffoni, che subito un nuovo inizio di quarto portentoso di Vigevano si rimette in scia ai ducali. Alla pausa lunga è 33-37 per la Elachem. Nella terza frazione la Paffoni dimostra di averne e, con un super Morandotti, mette la testa avanti. I rossoverdi cavalcano il momento positivo e aprono al meglio anche l’ultimo periodo, forzando al timeout coach Salieri sul 64-55, massimo vantaggio della partita fino a quel momento. Vigevano cerca di scuotersi, ma la Fulgor mostra carattere: prima un 4-0 firmato Contento, poi la tripla di Misters (72-62) a cui segue una buona azione difensiva di squadra. Vigevano è costretta a forzare i ritmi e la Paffoni chiude sul’80-69 con una incoraggiante vittoria il Memorial Bertolazzi.

Si comunica che sabato 5 settembre l’amichevole con Desio è annullata. La Paffoni tornerà in campo contro Treviglio il 9 settembre.