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Cuneo Volley: Lorenzo Miretti convocato al Trofeo delle Regioni Beach Volley 2026

Tripudio di convocazioni tra i Fiöi del club biancoblù; Miretti con la delegazione piemontese, Sina e Giunti con la Nazionale per i Processi Selettivi U16
2 min
Cuneo Volley: Lorenzo Miretti convocato al Trofeo delle Regioni Beach Volley 2026

Il giovane atleta biancoblù Lorenzo Miretti, classe 2011, sarà impegnato al Trofeo delle Regioni Beach Volley 2026, dove vestirà la maglia della rappresentativa regionale del Piemonte. Un’altra importante vetrina per Lorenzo, reduce dal secondo posto alle Finali del Campionato Italiano Giovanile di Beach Volley nella categoria U16, disputate a Bellaria-Igea Marina la scorsa domenica.

Il torneo, organizzato dalla FIPAV con il supporto del Comitato Regionale FIPAV Puglia, si terrà da domenica 6 a mercoledì 9 settembre a Margherita di Savoia (BAT) e vedrà protagoniste le rappresentative regionali composte dai migliori talenti, maschili e femminili, Under 16. Saranno 21 le squadre al via della manifestazione sulla sabbia. Organizzato sin dal 1982, il Trofeo ha l’obiettivo di promuovere e sviluppare la pallavolo giovanile su tutto il territorio nazionale.

Quella di Lorenzo sarà l’ennesima esperienza di un’estate particolarmente positiva per il settore giovanile biancoblù. Alle Finali di Bellaria-Igea Marina hanno infatti partecipato anche Jacopo Massa (U18), Stefano Buttafarro (U16) e Filippo Valente (U14), mentre Alessandro Sina ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria U14. Per Sina, così come per Edoardo Giunti, è arrivata inoltre la convocazione alla Collegiale Nazionale dei Processi Selettivi Under 16, in programma dal 31 agosto al 7 settembre a Camigliatello Silano (CS).

Per Lorenzo, Alessandro ed Edoardo, sarà un’importante occasione di confronto con i migliori giovani del panorama nazionale e un ulteriore tassello nel loro percorso di crescita. A tutti e tre va il più grande in bocca al lupo da parte di tutto il Cuneo Volley

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