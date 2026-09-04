Un memorial di triathlon ricorda la figura di Don Aldo Rabino

È dedicata alla memoria di don Aldo Rabino, sacerdote salesiano e storico cappellano del Torino Calcio, la gara che l’associazione sportiva OASI Laura Vicuña di Rivalta di Torino organizza domenica 13 settembre in collaborazione con la Fondazione OASI OMG e con la Federazione Italiana Triathlon. La giornata di sport, patrocinata dalla Città metropolitana di Torino e dalla Città di Rivalta, inizierà alle 9,30 al centro sportivo OASI di via Laura Vicuña 8 con il ritrovo dei partecipanti. Alle 11 sarà aperta l’area cambio, alle 11,30 saranno consegnati i pacchi gara, alle 12,15 si terrà il briefing con i concorrenti e alle 12,30 inizieranno le partenze delle batterie femminili e maschili. Gli arrivi dei primi concorrenti sono attesi per le 13,30, e alle 14,15 inizierà il pasta party. Le premiazioni sono in programma a partire dalle 15,30. I dettagli e le modalità di iscrizione sono consultabili nella pagina ufficiale della manifestazione nella piattaforma ENDU a questo link.