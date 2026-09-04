Bertram Derthona Tortona: domani l’amichevole ad Alassio con gli Sharks Antibes

Viaggio in riva al mare della Liguria per la quarta gara di preseason della Bertram Derthona Tortona. Alle ore 19:30 di sabato 5 settembre al PalaRavizza di Alassio, in provincia di Savona, la squadra bianconera affronterà gli Sharks Antibes, formazione della seconda serie francese.

Per i bianconeri allenati da Mario Fioretti un test che arriva in un momento fisicamente non facile del precampionato, viste le indisponibilità per problemi fisici di Gorham, Eboua, Durham, Di Meo e Vene. Sarà viceversa l’occasione per tornare a vedere con la canotta dei Leoni il pivot Dominik Olejniczak, tornato in settimana dagli impegni con la nazionale polacca per cominciare la sua seconda stagione tortonese. Torna un volto nuovo anche in panchina, l’assistant coach Iacopo Squarcina, fresco anche lui dalle partite valide per le qualificazioni europee ai Mondiali 2027 con l’Italia.

Dichiarazioni

Il general manager Gianmaria Vacirca: «La partita di Alassio con Antibes è molto più di un test estivo: è la conferma di un legame speciale ed in crescita tra il Derthona Basket e la Liguria, che oggi rappresenta il terzo ampio bacino di pubblico per presenze alla Nova Arena. Un rapporto che si nutre di decine di società affiliate al nostro progetto Open, distribuite tra ponente e levante, e di un interesse per il Derthona che continua a crescere in tutta la regione. Questa partita è quindi l’occasione giusta per salutare e ringraziare pubblicamente una regione che ci sta seguendo con attenzione ed affetto, e per rilanciare un percorso che vogliamo continuare a costruire insieme.»