Dodecarun protagonista di un intenso weekend di appuntamenti

Settembre intenso per il circuito Dodecarun. Sabato 5 , sulla pista di Ivrea, terza prova del Trofeo Piemonte di Mezzofondo . Nell’ambito del Meeting Verdatletica si corre la prova più breve del Trofeo e del Circuito: un 1500 metri che si annuncia interessante per la partecipazione di molti atleti master poco abituati alla pista e alla distanza. La gara è in programma al termine della riunione: 18.20 per la prova femminile, 18.30 per quella maschile.

I 1500 di Ivrea non assegnano punti diretti per la classifica Dodecarun. Il Trofeo Piemonte di mezzofondo, infatti, prevede complessivamente quattro prove su distanze diverse che daranno vita a una classifica complessiva stilata sulla base delle tabelle Fidal. Sarà la classifica finale ad assegnare punti per il circuito. Si sono già disputate le prove su 5000 e 3000 metri (a Biella e Borgomanero). Il Trofeo si concluderà con i 10000 metri in programma ad Alessandria il 10 ottobre.

Punti validi da subito, invece, per la Palazzolo-Trino di domenica 6, tappa numero 14 del circuito. Una prova su 5 chilometri certificata Fidal alla quale risultano iscritti sia gli attuali leader del circuito Dodecarun (il canavesano Giuliano Caresio e l’astigiana Nadia Chiabrera) sia i vincitori dell’edizione 2025 del circuito: Francesco Carrera, che abbiamo visto vincere la tappa di Carcoforo, e Sofia Cafasso, che si impose anche nella prova dello scorso anno.

La gara, in programma alle 9,30, darà il via alla Festa dello Sport di Trino Vercellese. «Nel pomeriggio ci sposteremo nel Palazzo Paleologo», ha detto la vicesindaca e assessora allo Sport Elisabetta Borgia. «Qui le società sportive della città e del territorio presenteranno le loro attività in vista della prossima stagione».

Questa la classifica del circuito Dodecarun dopo la tredicesima prova

Uomini. 1. Giuliano Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo) 506 punti; 2. Laratore (Roata Chiusani) 452; 3. Bono (Podistica Robbiese) 423; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 401; 5. Aimar (Atletica Pinerolo) 244; 6. Zamuner (Atletica Santhià) 205; 7. Roselli (Atletica Novese) 190; 8. Agoglia (Brancaleone Asti) 188; 9. Chiabrera (Brancaleone Asti) 185; 10. Castellino (Roata Chiusani) 179; 11. Picollo (Maratoneti Genovesi) 143; 12. Martinotti (Run of Made) 142; 13. Magagna (Atletica Alessandria) e Carrera (Casone Noceto) 140; 14. Cena (Durbano Gas Energy Rivarolo) 138.

Donne. 1. Nadia Chiabrera (Brancaleone Asti) 544 punti; 2. Cavalieri (Sisport) 414; 3. Di Salvo (Roata Chiusani) 380; 4. Laino (Brancaleone Asti) 368; 5. Rabbia (Brancaleone Asti) 360; 6. Mocci (Bio Correndo Avis) e Pejrani (Durbano Gas Energy Rivarolo) 271; 8. Sulis (Brancaleone Asti) 229; 9. Gagliardi (Atletica Saluzzo) 225; 9. 10. Azeroual (Atletica Alessandria) 191; 11. Gaiola (Atletica Pinerolo) 177; 12. Villabruna (Trinese) 168; 13. Giusto (Atletica Pinerolo) 162; 14. Marchisa (Atletica Alessandria) 131; 15. El Kannoussi (Atletica Saluzzo) 130.