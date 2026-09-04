Cuneo Volley, già 1.000 le prenotazioni per la presentazione al Palasport di Cuneo

Mille prenotazioni raggiunte, a una settimana dall’appuntamento. È già grande l’attesa a Cuneo per la presentazione ufficiale della nuova stagione del Cuneo Volley , in programma sabato 12 settembre alle ore 18.00 al Palasport di Cuneo . Un risultato che conferma ancora una volta il forte legame tra la squadra e il proprio pubblico e che testimonia la voglia della città di tornare a vivere da protagonista una nuova stagione di SuperLega .

A condurre la serata sarà Pierluigi Pardo, giornalista, conduttore televisivo e telecronista, oggi tra i volti di punta di DAZN, che torna a Cuneo a distanza di cinque anni proprio in occasione della presentazione stagionale del Cuneo Volley.

Sarà un appuntamento ricco di novità e di momenti dedicati al pubblico. Nel corso della serata verranno presentati il nuovo roster, il nuovo naming ufficiale della SuperLega e, soprattutto, sarà svelata una grande novità che Cuneo Volley ha preparato per l’intera Città di Cuneo e per tutti i suoi tifosi e appassionati, accomunati da una sola grande passione: CUNEO.

Al termine della presentazione, spazio al campo con il TROFEO ENERGIA PULITA – NORD OVEST, che vedrà il Cuneo Volley affrontare la formazione di Serie A3 di Acqui Terme.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA E INGRESSO GRATUITO

L’ingresso al Palasport sarà gratuito, ma, considerata l’affluenza prevista, la prenotazione è obbligatoria per consentire alla società di gestire l’accesso e garantire il corretto svolgimento dell’evento in sicurezza.

La prenotazione deve essere effettuata sul sito ufficiale www.cuneovolley.it, alla pagina: https://cuneovolley.it/eventi/presentazione-a-tifosi-squadra-cuneo-volley-superlega-26-27

Al momento della prenotazione sarà necessario indicare la partecipazione sia alla Presentazione sia alla partita.

L’accesso al Palasport sarà consentito a partire dalle ore 17.15, esclusivamente dall’ingresso principale (biglietterie). All’ingresso sarà necessario mostrare la propria prenotazione agli addetti presenti ai cancelli.

RITIRO DELLE TESSERE ABBONAMENTO

Per tutti coloro che avranno già sottoscritto l’abbonamento alla stagione 2026/27, sarà inoltre possibile ritirare la propria tessera fisica direttamente al Palasport in occasione della serata.

Il corner dedicato al ritiro sarà allestito nell’atrio dell’ingresso principale.

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti online attraverso Liveticket oppure di persona presso Energia Pulita, in Corso Nizza a Cuneo.

Per chi non potesse ritirare la tessera in occasione della presentazione, il ritiro sarà possibile presso la biglietteria del Palasport durante le partite casalinghe di campionato.

L’ATTESA CRESCE

Il traguardo delle 1.000 prenotazioni già raggiunte a nove giorni dall’evento rappresenta un primo importante segnale dell’entusiasmo che accompagna il Cuneo Volley verso la nuova stagione.

La società invita quindi tutti i tifosi e gli appassionati che non hanno ancora effettuato la prenotazione a procedere quanto prima, così da poter condividere insieme una serata che darà ufficialmente il via alla nuova avventura del Cuneo Volley in SuperLega.

Sabato 12 settembre, ore 18.00, Palasport di Cuneo. La nuova stagione sta per cominciare, Cuneo è già pronta a viverla insieme.