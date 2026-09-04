Karate, a Leinì torna la Open Turin Cup: sfida internazionale sul tatami

«Perché per partecipare a una gara internazionale devo viaggiare per centinaia di kilometri o andare all’estero?».

Nasce da questa semplice domanda l’idea di Omar Rhezouani di istituire una manifestazione di karate a Torino: l’Open Turin Cup, che il 04/05 settembre 2026 andrà in scena all palazzetto dello sport di Leinì nella sua 14ª edizione.

L’organizzazione è curata dall’ASD Accademia dello Sport, società di cui lo stesso Rhezouani è maestro, in collaborazione con la FIJLKAM – Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali e con il suo Comitato Regionale piemontese, con l’Assessorato allo Sport del Cumune di Leinì e con la Regione Piemonte. La manifestazione Open Turin Cup è anche un riferimento per gli atleti azzurri, visto alle porte i campionati mondiali in mese d'ottobre 2026 un primo passo verso ciò che rappresenta il sogno e l’obiettivo degli organizzatori: rendere la manifestazione un evento prestigioso “circuito di gare internazionali”

«La prima edizione è del 1998 – racconta Omar Rhezouani, classe 1966, di origine marocchina ma residente da moltissimi anni in Italia – e per il primo torneo invitai a Settimo Torinese un certo numero di atleti e amici che avevo conosciuto durante le mie trasferte in giro per il mondo. Già nei primissimi anni della manifestazione si registrò una buona crescita a livello di partecipazione; crescita che è proseguita costantemente anche quando abbiamo riproposto l’evento dopo qualche stagione di pausa». La seconda edizione venne disputata nel 1999 nel palazzetto torinese “Le Cupole”, mentre la terza, l’anno seguente, assunse il nome di Piemonte Cup Karate per sottolineare il legame con il territorio.

Nel 2015 l’Open Turin Cup sbarcò sotto la Mole in occasione di Torino 2015 Capitale Europea dello Sport e da allora si è svolta ogni anni senza interruzioni. Per l’edizione alle porte accoglierà al PalaRuffini quasi 800 atleti di varie società provenienti da undici paesi del mondo (uno in più rispetto al 2017) e quattro continenti: Angola, Brasile, Francia, India, Iran, Marocco, Nepal, Spagna, Tunisia, Turchia e naturalmente Italia. In passato sono giunte in Piemonte per l’evento diverse altre nazioni, come Belgio, Filippine, Romania, Senegal, Sud Africa, Emirati Arabi Uniti e Svizzera; a dimostrazione del fascino che l’evento ha saputo esercitare nel tempo.

L’Italia parteciperà con moltissimi atleti, compresi diversi campioni italiani (nazionale Italiana ) e tesserati per i gruppi militari, 600 (atleti è Coach partecipanti che garantiranno qualità e spettacolo. Riflettori puntati sui “padroni di casa” di Talarico Karate Team,la società di vertice nella nostra regione, fucine di giovani talenti protagonisti nel panorama nazionale e internazionale, giovanile e assoluto. Proveranno a conquistare l’ambito trofeo a squadre, al cospetto di formazioni in arrivo da tutto il mondo. «Arriveranno a Torino anche centinaia compagini francesi è spagnoli e belgi - Potogallo - Australia aggiunge il maestro Rhezouani, che insegna la propria disciplina anche al di là delle Alpi – nel paese transalpino il karate è diffuso e di alto livello, motivo per cui gli azzurri potranno confrontarsi con avversari molto competitivi».

L’Open Turin Cup prevede le due specialità kumite (combattimento) e kata (forme), aperte a tutte le categorie previste dalla federazione mondiale (WKF): Master,Senior, Under 21, Junior, Cadetti e Under 14, a loro volta suddivise nelle varie classi di peso. Il torneo di kumite è Kata sono in programma il 05 Settembre dalle ore 9 fino a sera.

«Nel 2022 i Giochi di Tokyo l'Italia è la nostra federazione FIJLKAM ha portato 2 medaglie olimpiche in questo tipo di sport una medaglia d'oro è una di Bronzo l’esordio del karate nel programma olimpico e questo rappresenta un valore aggiunto per l’edizione 2026 dell’Open Turin Cup, da cui idealmente partiamo verso l’evento a cinque cerchi nel 2032 - ha sottolineato Omar Rhezouani - ottenere la qualificazione alle Olimpiadi non sarà semplice ma l’importante è che la nostra disciplina sia presente, aggiungendosi al judo e alla lotta che già ci hanno regalato medaglie e soddisfazioni in passato. Tornando alla manifestazione alle porte, si tratta ormai di un appuntamento consolidato, di alto livello e in crescita, che dà lustro alla nostra federazione Fijlkam e alla città di Leini , peraltro in una cornice particolare come».

L’ingresso all’impianto sarà libero e gratuito per tutta la durata dell’evento, per dare a tutti la possibilità di vivere una giornata di grande karate.