Manuel Coscione torna a Cuneo: «Per me è sempre cuore, sempre casa»

Una calda serata di inizio settembre, nella suggestiva cornice del Bar Bruno di via Roma 28 a Cuneo , ha fatto da sfondo alla presentazione ufficiale di Manuel Coscione , il palleggiatore piemontese che torna a Cuneo, dove tutto ha avuto inizio. La serata è stata sponsorizzata da Energetica Group , azienda di Bernezzo specializzata nella progettazione e installazione di impianti fotovoltaici.

A fare gli onori di casa il direttore sportivo Paolo Brugiafreddo, il direttore generale Davide Bima, oltre ai titolari di Energetica Group Tiziana Giraudi ed Enrico Fanesi e il padrone di casa Claudio Serale.

Nato a Cuneo il 29 gennaio 1980, Coscione vanta 26 stagioni di carriera in serie A, 19 in A1, e un palmarès di grande prestigio: un Campionato di A2, due Coppe Italia A1 e due Coppe CEV. Tra i trofei conquistati, anche la Coppa Italia A1 2001/02, la Coppa CEV 2001/02 e la Coppa Italia A1 2005/06 con Cuneo.

La società ha fortemente voluto il suo ritorno non solo per l'esperienza maturata in una lunga carriera, ma anche all'interno di un progetto a più lungo termine. Coscione affiancherà infatti il giovane Bryan Argilagos nel ruolo di regista, mettendo la propria esperienza a disposizione della squadra.

«Per me Cuneo è sempre cuore, sempre casa – ha raccontato Coscione – Sono stato veramente molto contento di venire qua a fare un ruolo diverso rispetto a quello a cui sono abituato. L’ho fatto perché è Cuneo, in un’altra società credo non avrei accettato. Bisogna lasciare il testimone, spero di riuscire ad aiutare tanto Bryan, che è un ragazzo dalle grandi potenzialità. Cercherò di aiutarlo nella gestione dei momenti buoni e di quelli meno buoni. Spero di riuscire a mettere sul piatto tutta la mia esperienza, dando una mano sicuramente lui, ma anche agli altri miei compagni».

Il ritorno a Cuneo ha per Coscione anche un forte significato personale: «Mi ha fatto effetto tornare qua. Ho sempre sperato che la città tornasse nella massima serie. Siamo qui per restarci».

Sulla stagione alle porte, che vedrà Cuneo affrontare subito Perugia nella giornata d’esordio del campionato, Coscione non nasconde l'entusiasmo: «Sarà sicuramente un bel test. Non dovremo avere paura di nessuno, affrontare tutti senza timore, lasciare il braccio libero e cercare di divertirci. Poi quello che succede, succede».

Il direttore sportivo Paolo Brugiafreddo ha sottolineato il valore dell'operazione: «Manuel rappresenta la pallavolo. È un ragazzo che ha dedicato tutta la sua vita a questo sport e noi siamo molto orgogliosi di averlo riportato a Cuneo». Un percorso che, nelle intenzioni della società, va oltre questa stagione.

Il direttore generale Davide Bima ha invece evidenziato il legame con il territorio, sottolineando come «Manuel abbia fatto la storia di Cuneo, mentre la società guarda al futuro». Un concetto che si lega anche alla partnership con Energetica Group, giunta al quarto anno e fondata sulla condivisione di valori, passione e obiettivi comuni.

«Per noi non è solo una sponsorizzazione, ma una condivisione di valori importanti», ha spiegato Tiziana Giraudi. Per Enrico Fanesi, invece, il ritorno di Manuel ha quasi il sapore di un ritrovarsi in famiglia: «Siamo felicissimi di essere qui ad abbracciarlo nel suo rientro a Cuneo».

A chiudere la serata Claudio Serale, felice di ospitare nuovamente un protagonista della pallavolo cuneese: «È un grande piacere avere qui un giocatore come Manuel». Proprio il Bar Bruno aveva accompagnato, due anni fa, uno dei momenti della rinascita della pallavolo cuneese, nel percorso che avrebbe riportato Cuneo in SuperLega.

Ora, con Manuel Coscione nuovamente a Cuneo, storia e futuro tornano a incontrarsi.