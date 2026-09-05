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Autosped BCC: indicazioni positive dallo scrimmage contro il Sanga Milano

Buone indicazioni per la squadra nei quattro periodi disputati contro il Sanga Milano, nonostante le assenze
2 min
Autosped BCC: indicazioni positive dallo scrimmage contro il Sanga Milano

 

Prima uscita di precampionato in stagione per l’Autosped BCC, al termine della seconda settimana di lavoro. Non sono state dell’incontro Beatrice Caloro, Klaudia Wnorowska, Aliz Sitku-Varga e Sofia Milanovic, ma nei quattro periodi disputati contro il Sanga Milano – con azzeramento del punteggio al termine di ogni frazione – sono arrivate buone indicazioni da parte di tutte le giocatrici impiegate. 

Buon avvio di gara per il BCC, che trova iniziative corali e soluzioni efficaci in attacco, raggiungendo la doppia cifra di margine: il primo quarto termina con il parziale di 23-12. Nel secondo periodo il Sanga trova percentuali migliori e gioca alla pari dell’Autosped: il quarto si chiude sul 24-25. 

Al rientro dagli spogliatoi, calano le percentuali al tiro di entrambe le formazioni, anche se entrambe mettono in campo grande intensità: la frazione termina con il punteggio di 10-13. 

Nell’ultimo parziale, il BCC stringe le maglie in difesa e trova sia canestri in contropiede che a difesa schierata, vincendo i dieci minuti per 21-10. Il prossimo appuntamento del precampionato dell’Autosped BCC sarà mercoledì 9 settembre alle 17.30, nuovamente presso la Facility della Cittadella dello Sport, contro Brixia.

Autosped BCC Derthona-Sanga Milano
Parziali (23-12, 24-25, 10-13, 21-10)

BCC: Carosi 2, Fratamico, Conte 5, Pysmennyk 13, Leonardi 2, Fondren 13, Lokoka 11, Arado 9, Destasio 2, Frustaci 2, Dixon 13, Zanetti 6. All. Cutugno
Sanga: Degiovanni 10, Toffali 14, Nori 6, Valli 15, Bestagno 2, Nespoli 4, Barberis 2, Marinkovic 6, Gorobica, Juhasz 1. All. Pinotti

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