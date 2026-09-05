Reale Mutua Basket Torino in crescendo anche nello scrimmage con Cento

Terzo appuntamento della preseason per la Reale Mutua Basket Torino , impegnata questo pomeriggio al Palazzetto dello Sport di San Lazzaro di Piacenza nello scrimmage contro la Sella Cento . Dopo i primi test contro Omegna e Ginevra, per i gialloblù è stata un'altra occasione per mettere in pratica il lavoro svolto in queste settimane di preparazione, questa volta contro una formazione che Torino ritroverà nel prossimo campionato di Serie A2.

Coach Paolo Moretti ha aperto lo scrimmage con il quintetto composto da Massone, Harvey, Ghirlanda, Allen e Del Chiaro.

Come già avvenuto nelle precedenti uscite di preseason, le due squadre hanno scelto di azzerare il punteggio al termine di ciascun periodo. Cento si è aggiudicata il primo quarto per 20-16, mentre la Reale Mutua ha chiuso avanti i tre successivi: 24-23 nel secondo, 26-22 nel terzo e 26-23 nell'ultima frazione.

Sul piano individuale, Zach Harvey è risultato il miglior realizzatore gialloblù con 23 punti. Si conferma una garanzia Terry Allen, che ha terminato a quota 19. In doppia cifra anche il lungo Angelo Del Chiaro, autore di una prova consistente da 13 punti.

Un test che ha offerto allo staff gialloblù ulteriori indicazioni sul lavoro da portare avanti nelle prossime settimane. In una fase della preparazione caratterizzata ancora da importanti carichi di lavoro, Torino ha saputo reagire nei diversi momenti di difficoltà incontrati nel corso dello scrimmage, un aspetto sottolineato anche da coach Moretti al termine della gara.

«Usciamo da questa amichevole con la sensazione di essere ancora appesantiti, si è visto principalmente nella metà campo difensiva. Sono contento della reazione che i ragazzi hanno avuto in diversi momenti in cui eravamo sotto e hanno avuto la forza mentale per recuperare. Questo mi fa molto piacere: la personalità del gruppo sarà fondamentale in un campionato come il nostro, che si preannuncia particolarmente competitivo ed equilibrato», le parole del tecnico gialloblù.

Reale Mutua Torino – Sella Cento: 16-20, 24-23, 26-22, 26-23

Torino: Faloppa 7, Ghirlanda 2, Allen 19, Del Chiaro 13, Massone 8, Villar 6, Pepe 8, Harvey 23, Ficetti 6, Milone, Bossola. Allenatore: Moretti.