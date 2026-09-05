Il Derthona saluta la Liguria con il successo: ad Alassio battuti gli Sharks Antibes

Una Bertram Derthona Tortona sempre incisiva in attacco fa sua l'amichevole con i francesi degli Sharks Antibes. Finisce 95-79 la quarta uscita preseason dei Leoni disputata al PalaRavizza di Alassio per tributare un omaggio ai tanti appassionati liguri del Derthona, che anche stavolta hanno risposto presente nella gara organizzata dal Derthona insieme alla Pallacanestro Alassio e con il patrocinio del Comune di Alassio. Malgrado le tante assenze, la squadra bianconera offre una prova gradevole di fronte ad un'avversaria della seconda serie francese, costretta a rincorrere dalla metà del primo quarto in avanti una Bertram prolifica a livello realizzativo, concentrata in difesa e che trova ottime risposte dai giovani aggregati Wilkinson, Zumstein e Dalla Cia, fatti giocare con assiduità da coach Fioretti.

La partita

Assenti per problemi fisici Gorham, Eboua, Durham, Di Meo e Vene, il Derthona ritrova la stazza sotto canestro di Dominik Olejniczak, all'esordio in stagione dopo il rientro dalle convocazioni in nazionale con la Polonia.

Coach Fioretti lancia nel quintetto base il classe 2009 Rufus Wilkinson, in campo insieme a Hubb, Maddox, Jallow e Olejniczak. Alle schiacciate di Miller e Williams che esaltano l'inizio dei francesi, la Bertram risponde con le giocate in area di Olejniczak, Jallow, Gazzotti e la tripla di Hubb per il sorpasso oltre la metà del quarto inaugurale, 18-17, rinforzato dal canestro di un altro giovane del roster, il 2008 Brayden Zumstein. Sull'abbrivio il Derthona sale d'intensità anche in difesa andando alla prima minipausa sul 28-23.

Quattro triple consecutive di Bortolani, Wilkinson e Hubb (2) lanciano rapidamente Tortona al primo vantaggio in doppia cifra in avvio di secondo periodo (40-28 al 13'). L'arresto e tiro di Bortolani costringe coach Jackson a chiamare time-out con i suoi sotto di 14 a metà quarto, ma al rientro in campo Dalla Cia schiaccia il 50° punto bianconero su assist di Maddox, +15 Derthona a tre minuti dall'intervallo.

Aperta la ripresa sul 54-41 grazie anche al quasi 70% al tiro dal campo dei primi venti minuti, la Bertram continua a centrare la retina con regolarità, almeno fino a metà del terzo quarto (71-53 dopo l'ennesima tripla di Hubb, 5/7 alla fine più 7 assist), prima che un 10-0 di break porti i francesi sotto la doppia cifra di svantaggio (71-63), tuttavia respinto in prossimità dell'ultima minipausa, 75-63. A sistemare il risultato ci pensa la presenza nell'area avversaria di Olejniczak e l'attivismo di Maddox, fautori dello scarto oltre le venti lunghezze (88-67) che sistema le cose definitivamente per il Derthona con cinque minuti ancora da giocare.

Prossimo appuntamento del precampionato il Memorial Matteo Bertolazzi, in programma mercoledì 9 settembre alle ore 20 al PalaCiti di Parma con la Virtus Bologna.

Dichiarazioni

Coach Mario Fioretti: «In una situazione di rotazione molto limitata ci hanno dato una grandissima mano i ragazzi del settore giovanile, stando in campo in maniera adeguata. Ci riposiamo un giorno e poi ripartiamo a lavorare.»

Bertram Derthona Tortona – Sharks Antibes 95-79

Parziali (28-23, 54-41, 75-63)

Derthona: Hubb 19, Pecchia 2, Dalla Cia 2, Pasquazzi, Zumstein 7, Wilkinson 7, Bortolani 17, Olejniczak 12, Maddox 15, Gazzotti 3, Jallow 11, Durham n.e.. All. Fioretti.

Antibes: Diaz 3, Veras, Tchouaffè 10, Castlin 6, Miller 6, Lomby, Parmentelot 8, Boyer 12, Golitin 11, Sakic 14, Williams 9. All. Jackson

Arbitri: Gonella, Rezzoagli, Lucotti.