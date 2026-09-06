Derthona Basket pronto al lancio della nuova Brand Identity

Ancora un giorno di attesa e il Derthona Basket presenterà ufficialmente la sua nuova Brand Identity. Lo farà lunedì 7 settembre alle ore 11:30 con la conferenza stampa nella Sala Romita del Municipio di Tortona, aperta anche al pubblico. Si tratterà di un momento importante nell’evoluzione del Club, capace di guardare al futuro senza perdere il legame con le proprie origini.

La nuova brand identity – con il disvelamento del nuovo logo societario e di molti altri asset - rappresenta infatti la nascita di una nuova identità visiva, ma rivela con un linguaggio contemporaneo qualcosa che è sempre esistito nella storia del Derthona Basket e della città di Tortona.

“Radicati nella storia. Pronti per il futuro”, sono le due frasi-simbolo scelte per raccontare il principio ispiratore. Sarà dunque l’occasione per condividere il significato di questo nuovo capitolo della storia del Derthona Basket e per raccontare una visione nella quale Club e territorio continuano a crescere insieme, nel segno di un’identità profondamente condivisa.

Per tutto questo assume ulteriore rilevanza anche la sede scelta per la conferenza stampa, il Palazzo Comunale. Il percorso narrativo parte dal legame con la Città, passa attraverso la visione del Derthona Basket e arriva alla presentazione dei singoli elementi che compongono la nuova brand identity, mettendo in luce la storia da cui nasce, il presente che interpreta e il futuro verso cui guarda.

Il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, il Presidente del Derthona Basket, Marco Picchi, e Andrea Perato, brand & graphic designer autore del lavoro di rebranding, saranno i protagonisti al tavolo dei relatori.

Derthona Basket invita i cittadini e gli appassionati ad essere presenti in maniera numerosa. Ci vediamo in Comune!