Pallapugno: il punto su tutti i campionati

SERIE A Banca d’Alba Playoff - Terza giornata
Gottasecca-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-8
IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Alta Langa 9-7
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 28; Gottasecca 22; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 20; Alta Langa 13.
SERIE A Banca d’Alba Playout - Terza giornata
Terre del Barolo Albese-Nocciole Marchisio Cortemilia 6-9
Roero Isolamenti Canalese-Bcc Pianfei Pro Paschese 0-9 forfait medico
Anticipo seconda di ritorno
Cortemilia-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-5
Classifica: Bcc Pianfei Pro Paschese e Nocciole Marchisio Cortemilia 19; Terre del Barolo Albese 13; Roero Isolamenti Canalese 10.
SERIE A Banca d’Alba Girone salvezza - Terza giornata
Olivieri Opere Edili Duseu-Araldica Castagnole 2-9
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 9-6
Classifica: Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 17; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio e Araldica Castagnole 10; Olivieri Opere Edili Duseu 7 (-1).
SERIE B - Andata quarti di finale
Prodeo Chiusavecchia-Amici del Castello 9-5
Lunedì 7 settembre ore 20.30
a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Valle Bormida
Speb-Centro Incontri Us Gallese 9-6
Castiati Neivese-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-6
SERIE B - Ritorno quarti di finale
Giovedì 10 settembre ore 21
a Diano Castello: Amici del Castello-Prodeo Chiusavecchia
Domenica 13 settembre ore 20.30
a Monastero Bormida: Valle Bormida-Pieve di Teco
Venerdì 11 settembre ore 20.30
a San Pietro del Gallo: Centro Incontri Us Gallese-Speb
Sabato 12 settembre ore 20.30
a Santo Stefano Belbo: Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Castiati Neivese
SERIE B Girone salvezza - Prima giornata
Lunedì 7 settembre ore 20.30
a Dogliani: Virtus Langhe-Alusic Merlese
a Bistagno: Officine Pesce Bubbio-Castiglia Costruzioni Bormidese
Riposa: Benese
CALENDARIO GIRONE SALVEZZA
SERIE C1 - Andata quarti di finale
Ricca-Pro Paschese 9-0 forfait medico
Ceva-Monticellese 9-1
Castiati Castagnole-Duseu 9-1
Gottasecca-Don Dagnino 9-5
SERIE C1 - Ritorno quarti di finale
Pro Paschese-Ricca 9-6
Monticellese-Ceva 7-9
Duseu-Castiati Castagnole 6-9
Don Dagnino-Gottasecca 9-7
SERIE C1 - Spareggi quarti di finale
Mercoledì 9 settembre ore 21
a Ricca: Ricca-Pro Paschese
a Gottasecca: Gottasecca-Don Dagnino
SERIE C2 Girone 1 - Terza e ultima di ritorno
Taggese-Pro Spigno 9-7
Riposa: Acqua San Bernardo Subalcuneo
Classifica finale: Pro Spigno e Taggese 3; Acqua San Bernardo Subalcuneo 0.
Pro Spigno prima e Taggese seconda per differenza giochi negli scontri diretti
SERIE C2 Girone 2 - Terza e ultima di ritorno
Augusto Manzo-Monastero Dronero 9-0 forfait medico
Riposa: Valle Grana Caraglio
Classifica finale: Monastero Dronero 3; Valle Grana Caraglio 2; Augusto Manzo 1.
SERIE C2 Girone 3 - Terza e ultima di ritorno
Benese-Global Sped Neivese 2-9
Riposa: Pieve di Teco
Classifica finale: Global Sped Neivese 4; Benese e Pieve di Teco 1.
Benese seconda e Pieve di Teco terza per differenza giochi negli scontri diretti
SERIE C2 Girone 4 - Terza e ultima di ritorno
Abrigo Croma Ricca-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 4-9
Riposa: Peveragno
Classifica finale: Abrigo Croma Ricca e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 3; Peveragno 0.
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva prima e Abrigo Croma Ricca seconda per differenza giochi negli scontri diretti
SERIE C2 - Quarti di finale
Pro Spigno-Benese
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Valle Grana Caraglio
Global Sped Neivese-Taggese
Monastero Dronero-Abrigo Croma Ricca
FEMMINILE - Quarta di ritorno
San Leonardo-Amici del Castello 2-9
Canalese A-Gymnasium Albese 9-1
Riposa: Canalese B
Classifica: Amici del Castello 7; San Leonardo 5; Canalese B e Canalese A 3; Gymnasium Albese 0.
UNDER 21 - Andata quarti di finale
Albese-San Leonardo 9-5
Pro Paschese-Cortemilia 9-6
Subalcuneo-Merlese 9-2
Bubbio-Araldica Castagnole 9-2
UNDER 21 - Ritorno quarti di finale
San Leonardo-Albese 9-4
Cortemilia-Pro Paschese 9-4
Merlese-Subalcuneo 1-9
Araldica Castagnole-Bubbio 1-9
UNDER 21 - Spareggi quarti di finale
Pro Paschese-Cortemilia 3-9
Mercoledì 9 settembre ore 20
a Imperia: San Leonardo-Albese
ALLIEVI Girone 1 - Prima di ritorno
Ricca-Pro Paschese A 8-1
Riposa: Ceva
Classifica: Ricca 3; Pro Paschese A 2; Ceva 0.
ALLIEVI Girone 2 - Prima di ritorno
San Biagio-Bormidese 2-8
Riposa: Don Dagnino
Classifica: Don Dagnino 3; Bormidese 2; San Biagio 0.
ALLIEVI Girone 3 - Prima di ritorno
Subalcuneo A-Amici del Castello 8-0
Riposa: Speb
Classifica: Subalcuneo A e Speb 2; Amici del Castello 1.
ALLIEVI Girone 4 - Prima di ritorno
San Leonardo-Subalcuneo B 8-3
Araldica Castagnole-Pro Paschese B 0-8
Classifica: San Leonardo 5; Pro Paschese B 3; Subalcuneo B 2; Araldica Castagnole -2 (Araldica Castagnole due punti di penalizzazione).
ESORDIENTI - Ottavi di finale (gara unica)
Cortemilia-Araldica Castagnole 7-1
Alta Langa-Don Dagnino 4-7
Neivese B-Merlese B 7-5
San Leonardo-Neivese C 7-0 forfait
Merlese A-Valle Bormida 7-1
Pro Paschese B-Pro Paschese A 7-5
Albese A-Neivese A 4-7
Ricca-Albese B 7-0
ESORDIENTI - Andata quarti di finale
Cortemilia-Don Dagnino 7-1
San Leonardo-Neivese B 7-0
Pro Paschese B-Merlese A 4-7
Ricca-Neivese A 7-2
ESORDIENTI - Ritorno quarti di finale
Martedì 8 settembre ore 19
ad Andora: Don Dagnino-Cortemilia
Giovedì 10 settembre ore 18.30
a Neivese: Neivese B-San Leonardo
Domenica 13 settembre ore 18
a Mondovì: Merlese A-Pro Paschese B
Mercoledì 9 settembre ore 18
a Neivese: Neivese A-Ricca
PULCINI - Andata ottavi di finale
Monastero Dronero B-Duseu 7-0 forfait
Pro Paschese-Cortemilia 7-0
Albese-Merlese 6-7
Ricca-Canalese 7-1
Monastero Dronero A-Gottasecca 7-3
Speb-San Biagio 7-1
Ceva-Don Dagnino 2-7
San Leonardo-Augusto Manzo 7-0
Ritorno ottavi di finale
Duseu-Monastero Dronero B 0-7 forfait
Cortemilia-Pro Paschese 0-7
Merlese-Albese 4-7
Canalese-Ricca 0-7
Gottasecca-Monastero Dronero A 1-7
San Biagio-Speb 1-7
Don Dagnino-Ceva 7-0
Augusto Manzo-San Leonardo 0-7
Spareggio ottavi di finale
Albese-Merlese 7-5
PULCINI - Andata quarti di finale
Monastero Dronero B-Pro Paschese 4-7
Lunedì 7 settembre ore 18
a Ricca: Ricca-Albese
Monastero Dronero A-Speb 1-7
San Leonardo-Don Dagnino 7-0
Ritorno quarti di finale
Giovedì 10 settembre ore 20
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Monastero Dronero B
Giovedì 10 settembre ore 18
ad Alba: Albese-Ricca
Venerdì 11 settembre ore 19.30
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Monastero Dronero A
Giovedì 10 settembre ore 18
ad Andora: Don Dagnino-San Leonardo
PROMOZIONALI - Quarti di finale (gara unica)
Lunedì 7 settembre ore 16
ad Andora: Don Dagnino-Pieve di Teco
Pro Paschese-Subalcuneo 6-7
Ricca A-Canalese A 7-2
Alta Langa A-Augusto Manzo 7-1
Gottasecca-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-8
IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Alta Langa 9-7
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 28; Gottasecca 22; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 20; Alta Langa 13.
SERIE A Banca d’Alba Playout - Terza giornata
Terre del Barolo Albese-Nocciole Marchisio Cortemilia 6-9
Roero Isolamenti Canalese-Bcc Pianfei Pro Paschese 0-9 forfait medico
Anticipo seconda di ritorno
Cortemilia-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-5
Classifica: Bcc Pianfei Pro Paschese e Nocciole Marchisio Cortemilia 19; Terre del Barolo Albese 13; Roero Isolamenti Canalese 10.
SERIE A Banca d’Alba Girone salvezza - Terza giornata
Olivieri Opere Edili Duseu-Araldica Castagnole 2-9
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 9-6
Classifica: Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 17; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio e Araldica Castagnole 10; Olivieri Opere Edili Duseu 7 (-1).
SERIE B - Andata quarti di finale
Prodeo Chiusavecchia-Amici del Castello 9-5
Lunedì 7 settembre ore 20.30
a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Valle Bormida
Speb-Centro Incontri Us Gallese 9-6
Castiati Neivese-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-6
SERIE B - Ritorno quarti di finale
Giovedì 10 settembre ore 21
a Diano Castello: Amici del Castello-Prodeo Chiusavecchia
Domenica 13 settembre ore 20.30
a Monastero Bormida: Valle Bormida-Pieve di Teco
Venerdì 11 settembre ore 20.30
a San Pietro del Gallo: Centro Incontri Us Gallese-Speb
Sabato 12 settembre ore 20.30
a Santo Stefano Belbo: Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Castiati Neivese
SERIE B Girone salvezza - Prima giornata
Lunedì 7 settembre ore 20.30
a Dogliani: Virtus Langhe-Alusic Merlese
a Bistagno: Officine Pesce Bubbio-Castiglia Costruzioni Bormidese
Riposa: Benese
CALENDARIO GIRONE SALVEZZA
SERIE C1 - Andata quarti di finale
Ricca-Pro Paschese 9-0 forfait medico
Ceva-Monticellese 9-1
Castiati Castagnole-Duseu 9-1
Gottasecca-Don Dagnino 9-5
SERIE C1 - Ritorno quarti di finale
Pro Paschese-Ricca 9-6
Monticellese-Ceva 7-9
Duseu-Castiati Castagnole 6-9
Don Dagnino-Gottasecca 9-7
SERIE C1 - Spareggi quarti di finale
Mercoledì 9 settembre ore 21
a Ricca: Ricca-Pro Paschese
a Gottasecca: Gottasecca-Don Dagnino
SERIE C2 Girone 1 - Terza e ultima di ritorno
Taggese-Pro Spigno 9-7
Riposa: Acqua San Bernardo Subalcuneo
Classifica finale: Pro Spigno e Taggese 3; Acqua San Bernardo Subalcuneo 0.
Pro Spigno prima e Taggese seconda per differenza giochi negli scontri diretti
SERIE C2 Girone 2 - Terza e ultima di ritorno
Augusto Manzo-Monastero Dronero 9-0 forfait medico
Riposa: Valle Grana Caraglio
Classifica finale: Monastero Dronero 3; Valle Grana Caraglio 2; Augusto Manzo 1.
SERIE C2 Girone 3 - Terza e ultima di ritorno
Benese-Global Sped Neivese 2-9
Riposa: Pieve di Teco
Classifica finale: Global Sped Neivese 4; Benese e Pieve di Teco 1.
Benese seconda e Pieve di Teco terza per differenza giochi negli scontri diretti
SERIE C2 Girone 4 - Terza e ultima di ritorno
Abrigo Croma Ricca-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 4-9
Riposa: Peveragno
Classifica finale: Abrigo Croma Ricca e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 3; Peveragno 0.
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva prima e Abrigo Croma Ricca seconda per differenza giochi negli scontri diretti
SERIE C2 - Quarti di finale
Pro Spigno-Benese
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Valle Grana Caraglio
Global Sped Neivese-Taggese
Monastero Dronero-Abrigo Croma Ricca
FEMMINILE - Quarta di ritorno
San Leonardo-Amici del Castello 2-9
Canalese A-Gymnasium Albese 9-1
Riposa: Canalese B
Classifica: Amici del Castello 7; San Leonardo 5; Canalese B e Canalese A 3; Gymnasium Albese 0.
UNDER 21 - Andata quarti di finale
Albese-San Leonardo 9-5
Pro Paschese-Cortemilia 9-6
Subalcuneo-Merlese 9-2
Bubbio-Araldica Castagnole 9-2
UNDER 21 - Ritorno quarti di finale
San Leonardo-Albese 9-4
Cortemilia-Pro Paschese 9-4
Merlese-Subalcuneo 1-9
Araldica Castagnole-Bubbio 1-9
UNDER 21 - Spareggi quarti di finale
Pro Paschese-Cortemilia 3-9
Mercoledì 9 settembre ore 20
a Imperia: San Leonardo-Albese
ALLIEVI Girone 1 - Prima di ritorno
Ricca-Pro Paschese A 8-1
Riposa: Ceva
Classifica: Ricca 3; Pro Paschese A 2; Ceva 0.
ALLIEVI Girone 2 - Prima di ritorno
San Biagio-Bormidese 2-8
Riposa: Don Dagnino
Classifica: Don Dagnino 3; Bormidese 2; San Biagio 0.
ALLIEVI Girone 3 - Prima di ritorno
Subalcuneo A-Amici del Castello 8-0
Riposa: Speb
Classifica: Subalcuneo A e Speb 2; Amici del Castello 1.
ALLIEVI Girone 4 - Prima di ritorno
San Leonardo-Subalcuneo B 8-3
Araldica Castagnole-Pro Paschese B 0-8
Classifica: San Leonardo 5; Pro Paschese B 3; Subalcuneo B 2; Araldica Castagnole -2 (Araldica Castagnole due punti di penalizzazione).
ESORDIENTI - Ottavi di finale (gara unica)
Cortemilia-Araldica Castagnole 7-1
Alta Langa-Don Dagnino 4-7
Neivese B-Merlese B 7-5
San Leonardo-Neivese C 7-0 forfait
Merlese A-Valle Bormida 7-1
Pro Paschese B-Pro Paschese A 7-5
Albese A-Neivese A 4-7
Ricca-Albese B 7-0
ESORDIENTI - Andata quarti di finale
Cortemilia-Don Dagnino 7-1
San Leonardo-Neivese B 7-0
Pro Paschese B-Merlese A 4-7
Ricca-Neivese A 7-2
ESORDIENTI - Ritorno quarti di finale
Martedì 8 settembre ore 19
ad Andora: Don Dagnino-Cortemilia
Giovedì 10 settembre ore 18.30
a Neivese: Neivese B-San Leonardo
Domenica 13 settembre ore 18
a Mondovì: Merlese A-Pro Paschese B
Mercoledì 9 settembre ore 18
a Neivese: Neivese A-Ricca
PULCINI - Andata ottavi di finale
Monastero Dronero B-Duseu 7-0 forfait
Pro Paschese-Cortemilia 7-0
Albese-Merlese 6-7
Ricca-Canalese 7-1
Monastero Dronero A-Gottasecca 7-3
Speb-San Biagio 7-1
Ceva-Don Dagnino 2-7
San Leonardo-Augusto Manzo 7-0
Ritorno ottavi di finale
Duseu-Monastero Dronero B 0-7 forfait
Cortemilia-Pro Paschese 0-7
Merlese-Albese 4-7
Canalese-Ricca 0-7
Gottasecca-Monastero Dronero A 1-7
San Biagio-Speb 1-7
Don Dagnino-Ceva 7-0
Augusto Manzo-San Leonardo 0-7
Spareggio ottavi di finale
Albese-Merlese 7-5
PULCINI - Andata quarti di finale
Monastero Dronero B-Pro Paschese 4-7
Lunedì 7 settembre ore 18
a Ricca: Ricca-Albese
Monastero Dronero A-Speb 1-7
San Leonardo-Don Dagnino 7-0
Ritorno quarti di finale
Giovedì 10 settembre ore 20
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Monastero Dronero B
Giovedì 10 settembre ore 18
ad Alba: Albese-Ricca
Venerdì 11 settembre ore 19.30
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Monastero Dronero A
Giovedì 10 settembre ore 18
ad Andora: Don Dagnino-San Leonardo
PROMOZIONALI - Quarti di finale (gara unica)
Lunedì 7 settembre ore 16
ad Andora: Don Dagnino-Pieve di Teco
Pro Paschese-Subalcuneo 6-7
Ricca A-Canalese A 7-2
Alta Langa A-Augusto Manzo 7-1
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