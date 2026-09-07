Pallapugno: il punto su tutti i campionati

Gottasecca-Acqua San Bernardo SubalcuneoIM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Alta Langa: Acqua San Bernardo Subalcuneo 28; Gottasecca 22; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 20; Alta Langa 13.Terre del Barolo Albese-Nocciole Marchisio CortemiliaRoero Isolamenti Canalese-Bcc Pianfei Pro PascheseCortemilia-Bcc Pianfei Pro Paschese: Bcc Pianfei Pro Paschese e Nocciole Marchisio Cortemilia 19; Terre del Barolo Albese 13; Roero Isolamenti Canalese 10.Olivieri Opere Edili Duseu-Araldica CastagnoleAcqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio: Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 17; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio e Araldica Castagnole 10; Olivieri Opere Edili Duseu 7 (-1).Prodeo Chiusavecchia-Amici del Castelloa Pieve di Teco: Pieve di Teco-Valle BormidaSpeb-Centro Incontri Us GalleseCastiati Neivese-Fbc Sabbiature Augusto Manzoa Diano Castello: Amici del Castello-Prodeo Chiusavecchiaa Monastero Bormida: Valle Bormida-Pieve di Tecoa San Pietro del Gallo: Centro Incontri Us Gallese-Speba Santo Stefano Belbo: Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Castiati Neivesea Dogliani: Virtus Langhe-Alusic Merlesea Bistagno: Officine Pesce Bubbio-Castiglia Costruzioni Bormidese: BeneseRicca-Pro PascheseCeva-MonticelleseCastiati Castagnole-DuseuGottasecca-Don DagninoPro Paschese-RiccaMonticellese-CevaDuseu-Castiati CastagnoleDon Dagnino-Gottaseccaa Ricca: Ricca-Pro Paschesea Gottasecca: Gottasecca-Don DagninoTaggese-Pro Spigno: Acqua San Bernardo Subalcuneo: Pro Spigno e Taggese 3; Acqua San Bernardo Subalcuneo 0.Pro Spigno prima e Taggese seconda per differenza giochi negli scontri direttiAugusto Manzo-Monastero Dronero: Valle Grana Caraglio: Monastero Dronero 3; Valle Grana Caraglio 2; Augusto Manzo 1.Benese-Global Sped Neivese: Pieve di Teco: Global Sped Neivese 4; Benese e Pieve di Teco 1.Benese seconda e Pieve di Teco terza per differenza giochi negli scontri direttiAbrigo Croma Ricca-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva: Peveragno: Abrigo Croma Ricca e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 3; Peveragno 0.Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva prima e Abrigo Croma Ricca seconda per differenza giochi negli scontri direttiPro Spigno-BeneseAcqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Valle Grana CaraglioGlobal Sped Neivese-TaggeseMonastero Dronero-Abrigo Croma RiccaSan Leonardo-Amici del CastelloCanalese A-Gymnasium Albese: Canalese B: Amici del Castello 7; San Leonardo 5; Canalese B e Canalese A 3; Gymnasium Albese 0.Albese-San LeonardoPro Paschese-CortemiliaSubalcuneo-MerleseBubbio-Araldica CastagnoleSan Leonardo-AlbeseCortemilia-Pro PascheseMerlese-SubalcuneoAraldica Castagnole-BubbioPro Paschese-Cortemiliaa Imperia: San Leonardo-AlbeseRicca-Pro Paschese A: Ceva: Ricca 3; Pro Paschese A 2; Ceva 0.San Biagio-Bormidese: Don Dagnino: Don Dagnino 3; Bormidese 2; San Biagio 0.Subalcuneo A-Amici del Castello: Speb: Subalcuneo A e Speb 2; Amici del Castello 1.San Leonardo-Subalcuneo BAraldica Castagnole-Pro Paschese B: San Leonardo 5; Pro Paschese B 3; Subalcuneo B 2; Araldica Castagnole -2 (Araldica Castagnole due punti di penalizzazione).Cortemilia-Araldica CastagnoleAlta Langa-Don DagninoNeivese B-Merlese BSan Leonardo-Neivese CMerlese A-Valle BormidaPro Paschese B-Pro Paschese AAlbese A-Neivese ARicca-Albese BCortemilia-Don DagninoSan Leonardo-Neivese BPro Paschese B-Merlese ARicca-Neivese Aad Andora: Don Dagnino-Cortemiliaa Neivese: Neivese B-San Leonardoa Mondovì: Merlese A-Pro Paschese Ba Neivese: Neivese A-RiccaMonastero Dronero B-DuseuPro Paschese-CortemiliaAlbese-MerleseRicca-CanaleseMonastero Dronero A-GottaseccaSpeb-San BiagioCeva-Don DagninoSan Leonardo-Augusto ManzoDuseu-Monastero Dronero BCortemilia-Pro PascheseMerlese-AlbeseCanalese-RiccaGottasecca-Monastero Dronero ASan Biagio-SpebDon Dagnino-CevaAugusto Manzo-San LeonardoAlbese-MerleseMonastero Dronero B-Pro Paschesea Ricca: Ricca-AlbeseMonastero Dronero A-SpebSan Leonardo-Don Dagninoa Madonna del Pasco: Pro Paschese-Monastero Dronero Bad Alba: Albese-Riccaa San Rocco di Bernezzo: Speb-Monastero Dronero Aad Andora: Don Dagnino-San Leonardoad Andora: Don Dagnino-Pieve di TecoPro Paschese-SubalcuneoRicca A-Canalese AAlta Langa A-Augusto Manzo