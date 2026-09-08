Domenica 13 settembre torna il 4° Biella Motor Day

Il Biellese si prepara ad una nuova giornata dedicata alle vetture sportive e al fascino dei motori con lo svolgimento del 4° Biella Motor Day , in programma per domenica 13 settembre . La manifestazione dinamica senza rilevazioni cronometriche, promossa dalla scuderia Biella Motor Team , ripropone la sua collaudata formula di vetrina itinerante pensata per coniugare l'entusiasmo per le supercar con la promozione dei borghi e dei paesaggi locali. L'evento, le cui iscrizioni sono state prorogate a giovedì 10 settembre , si preannuncia come un appuntamento imperdibile non soltanto per i partecipanti ma anche per il folto pubblico atteso lungo l'intero itinerario.

La giornata di domenica 13 settembre prenderà il via a Biella in Piazzale Casalegno, dove a partire dalle 8:00 gli equipaggi verranno accreditati prima di trasferirsi all'Agorà Palace Hotel per la colazione di benvenuto e il briefing tecnico. Alle 9:15 la prima vettura prenderà il via, dando inizio a un percorso articolato che toccherà diverse località e scorci caratteristici tra Biellese e Valsesia, alternando momenti di guida dinamica a soste conviviali come l'aperitivo a Borgosesia, il pranzo a Roasio e la prova di abilità pomeridiana.

Dopo il rientro a Biella nel pomeriggio e lo svolgimento della prova sul piazzale di Bergo Pneumatici in via Ivrea, la manifestazione si avvierà verso la conclusione fissata ancora presso Piazzale Casalegno, dove le supercar rimarranno in esposizione fino al tardo pomeriggio. Per ulteriori dettagli sugli aspetti logistici è possibile consultare il sito www.biellamotorteam.it, contattare la segreteria organizzativa al numero 335.6683943 oppure inviare una comunicazione all'indirizzo segreteria@biellamotorteam.it.

Per consentire ad appassionati e visitatori di ammirare da vicino le autovetture, la scuderia ha definito la mappa dei principali punti d'interesse con i relativi orari indicativi di transito.

Località Punto di interesse Orario di passaggio

Biella Piazzale Casalegno (Partenza e arrivo) 8:00-10:00 e 15:00-17:00

Cossato Via Mazzini 9:15-10:45

Masserano Centro abitato 9:30-11:15

Borgosesia Piazza Martiri e Via XX Settembre (aperitivo ore 10:30) 10:15-12:45

Roasio Agriturismo La Quercia (sosta pranzo) 12:15-15:00

Candelo Zona Ricetto 14:15-16:00

Biella Via Ivrea c/o Bergo Pneumatici (Prova di abilità ore 14:00) 14:30-16:00