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Derthona Basket, sabato alla Nova Arena l’amichevole con Reggio Emilia

Ingresso libero per la sfida di sabato 12 settembre: aperto il primo anello della Nova Arena, disponibile anche il nuovo merchandising bianconero
1 min
Derthona Basket, sabato alla Nova Arena l’amichevole con Reggio Emilia © Ciamillo-Castoria

 

Derthona Basket informa che la partita amichevole tra la Bertram Derthona Tortona e la Una Hotels Reggio Emilia, in programma sabato 12 settembre alle ore 18:30 nella Nova Arena, sarà ad ingresso libero (senza apertura della biglietteria).

Verrà aperto soltanto il primo anello del palazzetto, senza possibilità però di usufruire del parterre centrale.

All'interno della Nova Arena sarà presente un punto vendita per acquistare i prodotti della nuova collezione del merchandising Derthona Basket 2026-27.

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