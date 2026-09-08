LILT Virtus Alessandria Pallavolo: “IN CAMPO CON SIMONA”

All’Oratorio Don Bosco di Alessandria la prima edizione del quadrangolare dedicato alla giovane atleta della Virtus scomparsa un anno fa. L’iniziativa con il patrocinio della Provincia di Alessandria.

Domenica 20 settembre, presso la palestra dell’Oratorio Don Bosco di Corso Acqui ad Alessandria, si svolgerà la prima edizione di “IN CAMPO CON SIMONA”, quadrangolare di pallavolo organizzato dalla LILT Virtus Alessandria Pallavolo per ricordare Simona Monticone, atleta della società scomparsa tragicamente un anno fa insieme al papà Massimiliano in un incidente durante un volo.

Simona giocava nel ruolo di libero nella Prima Divisione della Virtus. Chi ha condiviso con lei una palestra e uno spogliatoio la ricorda per la determinazione con cui affrontava ogni partita, ma soprattutto per il sorriso, la disponibilità verso gli altri e quel modo discreto di essere sempre presente, dentro e fuori dal campo.

Da qui nasce “IN CAMPO CON SIMONA”: la scelta di ricordarla attraverso ciò che amava, trasformando una giornata dedicata alla sua memoria in una giornata di pallavolo giocata.

Non casuale neppure la scelta dell’Oratorio Don Bosco. Simona conosceva bene quegli spazi e dedicava parte del proprio tempo alle attività dell’Oratorio, dando una mano con i più giovani. Il 20 settembre la pallavolo tornerà quindi in un luogo che ha fatto parte anche della sua vita.

L’iniziativa è organizzata dalla LILT Virtus Alessandria Pallavolo, società che fa parte del progetto IDEALE GRIGIO, e ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Alessandria, che ha scelto di accompagnare una giornata nella quale sport, territorio e ricordo si incontrano.

«Abbiamo voluto che fosse prima di tutto una giornata di pallavolo – spiega il Presidente della Virtus Alessandria, Riccardo Romaniello – perché crediamo sia il modo più naturale per ricordare Simona. Non volevamo una cerimonia, ma una palestra viva, delle ragazze in campo e un pallone che continua a giocarsi. Il nome che abbiamo scelto racconta esattamente quello che vorremmo fosse questa giornata: non semplicemente giocare per Simona, ma essere ancora una volta in campo con Simona.»

Il quadrangolare prenderà il via domenica 20 settembre a partire dalle ore 8.30 e proseguirà nel corso della giornata.