Rally: “Il Valli”-Cirillo a La Grande Corsa guardando all’Elba Storico

Dopo la pausa estiva l'equipaggio formato da Paolo “Il Valli” Vallivero e Stefano Cirillo si prepara a tornare in gara nel Rally La Grande Corsa , valido per il Trofeo Rally di Zona1 per auto storiche, in programma a Castelnuovo Don Bosco (AT) tra sabato 12 e domenica 13 settembre . Il pilota svizzero d’origine biellese sarà, come sempre, al volante di una performante BMW M3 di 4° Raggruppamento.

L'appuntamento piemontese, dove troverà un gruppo di avversari qualificato, per “Il Valli” rappresenta un vero e proprio banco di prova per affinare il feeling con la vettura in vista del successivo e fondamentale impegno al Rally Elba Storico, una delle competizioni più affascinanti e selettive del panorama rallystico internazionale, valido per il Campionato Italiano della specialità e per il Campionato europeo sia categoria Pre 1992 sia categoria Pre 2000.

La partecipazione alla gara piemontese consentirà al duo di ritrovare il ritmo, sfruttando un percorso altamente tecnico per saggiare le reazioni della bavarese a trazione posteriore. L'obiettivo primario non si limiterà alla sola ricerca del riscontro cronometrico, ma sarà focalizzato sul lavoro di affinamento degli assetti, sulla verifica dei dettagli e sulla perfetta intesa all'interno dell'abitacolo.

A confermare l'importanza della partecipazione a La Grande Corsa è lo stesso portacolori della scuderia Rally&Co: «La Grande Corsa è per noi un passaggio fondamentale, una gara bella e impegnativa che affrontiamo sempre con entusiasmo. Lo scopo principale è accumulare chilometri, verificare che ogni regolazione risponda come desideriamo e perfezionare gli automatismi con Stefano. Sappiamo bene che il Rally Elba Storico ci riserverà un percorso severo e molto impegnativo, dove il minimo dettaglio può fare la differenza. Per questo vogliamo sfruttare ogni singolo metro dell’appuntamento piemontese per arrivare sull'isola nelle migliori condizioni possibili, sia sul piano tecnico che su quello della concentrazione».