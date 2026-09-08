Emisfera e Fulgor Basket, rinnovata la partnership: presentato il Trofeo Emisfera - Memorial Zonca

Si è tenuta nella tarda mattinata di oggi, presso gli uffici di Emisfera a Verbania, la conferenza stampa di presentazione del Trofeo Emisfera – Memorial Zonca , appuntamento che vedrà protagonista la Paffoni Fulgor Basket e che rappresenterà anche un importante momento di ricordo dedicato a Marco Zonca .

All’incontro erano presenti i giocatori della Paffoni Jacopo Balanzoni e Matteo Angelucci, insieme al vicepresidente della società Michele Burlotto. A fare gli onori di casa è stato Simone Blardone, responsabile Marketing e Comunicazione di Emisfera.

Il Trofeo sarà infatti l’occasione per ricordare Marco Zonca, figura particolarmente vicina all’ambiente Fulgor Basket. Il momento commemorativo avrà inizio in occasione della sfida contro la Sangiorgese, in programma alle ore 17:00 al Pala Cipir, e proseguirà dopo la partita presso il Ristorante Lago delle Rose.

Nel corso della conferenza è stata inoltre ribadita la volontà di Emisfera di continuare a sostenere il progetto Fulgor Basket anche nella stagione sportiva 2026/2027, consolidando una partnership fondata sulla condivisione di valori e sull’attenzione verso il territorio.

«Vogliamo essere un hub del territorio: abbiamo ricevuto tanto e vogliamo restituire altrettanto alla provincia del VCO – ha sottolineato Simone Blardone –. La nostra visione parte dall’attenzione ai talenti, non soltanto nel mondo delle start-up, ma più in generale verso tutti quei giovani che desiderano condividere e sviluppare progetti di innovazione. La Fulgor rappresenta una realtà importante per il territorio, capace di unire giovani e famiglie e di veicolare messaggi positivi».

Soddisfazione anche da parte del vicepresidente della Fulgor Basket, Michele Burlotto.

«Sono molto felice di essere qui oggi, perché significa che tutte le energie che investiamo vengono riconosciute. Ci stiamo impegnando al massimo per coinvolgere sempre di più tutto il territorio – ha spiegato Burlotto –. Questa occasione ci permette di celebrare la partnership con Emisfera, ma soprattutto di ricordare una persona a me cara e molto vicina a tutto l’ambiente Fulgor Basket: Marco Zonca».

Nel corso dell’incontro sono intervenuti anche Jacopo Balanzoni e Matteo Angelucci, che hanno sottolineato l’importanza della fase di preparazione alla nuova stagione. Entrambi hanno evidenziato la necessità di affrontare con il massimo impegno anche gli appuntamenti di precampionato, fondamentali per costruire condizione, intesa e mentalità competitiva in vista dell’esordio ufficiale in campionato.

La collaborazione con Emisfera proseguirà dunque per tutta la stagione 2026/2027. L’azienda verbanese sarà uno dei principali partner della Fulgor Basket, con una presenza che non si limiterà all’attività sportiva ma sarà collegata anche allo sviluppo di iniziative e sinergie con altre realtà imprenditoriali del territorio.

Un sostegno significativo per la società, che conferma ancora una volta l’importanza della rete di aziende e partner locali nel percorso di crescita della Fulgor Basket e nel perseguimento degli obiettivi sportivi e societari.