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Reale Mutua Basket Torino, stop per Corgnati: la nota sulle sue condizioni

1 min
Reale Mutua Basket Torino, stop per Corgnati: la nota sulle sue condizioni

 

Reale Mutua Basket Torino comunica che, al rientro dagli impegni con la Nazionale Italiana 3x3 U23 ai Giochi del Mediterraneo, Matteo Corgnati è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una reazione da stress a carico del quinto metatarso del piede destro.

Gli esami sono stati effettuati nell’ambito dei controlli predisposti dallo staff medico gialloblù alla ripresa dell’attività del giocatore con la squadra.

Il giocatore ha iniziato il percorso terapeutico e riabilitativo definito dallo staff sanitario del club, con una prognosi di circa 60 giorni.

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