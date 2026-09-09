Autosped in crescita: buona prova corale contro Brescia

Seconda uscita di preseason per l’Autosped BCC, nuovamente presso la Facility della Cittadella dello Sport. Non sono state della partita Fondren, Caloro, Wnorowska e Sitku-Varga. Coach Cutugno ha trovato buone risposte da tutte le giocatrici impiegate nella sfida, in cui si sono viste giocate offensive corali e una crescita anche nella metà campo difensiva. Il BCC tornerà in campo nel weekend a Chiavenna per la Wilson LBF Pre Season Cup: l’avversaria della semifinale in programma sabato 12 settembre alle ore 17.30 è il Geas Sesto San Giovanni.
Primo quarto giocato con intensità dal BCC, che trova ottime soluzioni in area prendendo il comando del punteggio sin dalle battute iniziali. La formazione allenata da coach Cutugno chiude la frazione avanti 24-18. In avvio di secondo quarto, l’Autosped allunga il gap, prima che Brescia – con la difesa allungata – rallenti l’attacco avversario e riduca le distanze sul 44-40 dell’intervallo.
Al rientro dagli spogliatoi, lo scrimmage prosegue sulla stessa falsariga, con il BCC che continua a mostrare buoni segni di intesa e chiuda avanti 61-52. Nell’ultima frazione, la formazione allenata da Cutugno stringe ulteriormente le maglie in difesa e dilata il gap sino all’81-65 finale.
Autosped BCC-Brixia Basket 81-65
Parziali (24-18, 44-40, 61-52)
BCC: Carosi 5, Fratamico, Milanovic 2, Conte 9, Pysmennyk 5, Leonardi 5, Fondren ne, Lokoka 6, Arado 8, Destasio 3, Frustaci 19, Dixon 11, Zanetti 8. All. Cutugno
Brixia: Ndour 6, D’Alie 13, Ravarini ne, Sabatino ne, Tagliamento 9, Giannoni ne, Delboni 5, Bersi ne, Crippa 2, Putra 3, Svetlikova 9, Toi 15, Nativi 3. All. Zanardi