Autosped in crescita: buona prova corale contro Brescia

Seconda uscita di preseason per l’Autosped BCC, nuovamente presso la Facility della Cittadella dello Sport. Non sono state della partita Fondren, Caloro, Wnorowska e Sitku-Varga. Coach Cutugno ha trovato buone risposte da tutte le giocatrici impiegate nella sfida, in cui si sono viste giocate offensive corali e una crescita anche nella metà campo difensiva. Il BCC tornerà in campo nel weekend a Chiavenna per la Wilson LBF Pre Season Cup: l’avversaria della semifinale in programma sabato 12 settembre alle ore 17.30 è il Geas Sesto San Giovanni.