Fulgor Basket: coach Belletti commenta il test a Treviglio

Queste le considerazioni di coach Belletti a fine gara: «Un test che ci dà tanti elementi su cui lavorare e che fotografa esattamente il momento in cui siamo. Molto positivi tutti e quattro gli approcci ai quarti e anche l’ultimo periodo in cui abbiamo segnato 28 punti e abbiamo recuperato il piccolo break che si era creato. Positivo anche aver avuto a disposizione Angelucci per la prima volta, anche se a minutaggio controllato all’interno dei quarti. Gli aspetti meno positivi, invece, sono state le 15 palle perse, alcune delle quali davvero troppo banali. Anche la percentuale ai tiri liberi deve assolutamente migliorare e, seppur in trasferta, non può essere sotto il 60%».

La somma dei quarti porta ad un 82-78 finale per Treviglio, ma al di là del risultato, in questo momento, è fondamentale per la squadra capire gli aspetti su cui migliorare in queste ultime settimane di preparazione. Sabato alle 17:00, al Pala Cipir, Balanzoni e compagni affronteranno la Sangio nel Memorial Zonca, Trofeo Emisfera.