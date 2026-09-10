La Reale Mutua convince nel test contro l’Urania Milano

Prima amichevole con risultato finale e prima vittoria ufficiale della preseason per la Reale Mutua Basket Torino , che al PalaBasiglio, in provincia di Milano, supera 70-89 la Wegreenit Urania al termine di un test condotto fin dalle battute iniziali, dopo aver sfiorato anche il +30 a cavallo tra il secondo e il terzo quarto. Dopo gli scrimmage contro Omegna, Lions de Genève e Cento, i gialloblù compiono così un altro passo nel percorso di avvicinamento al campionato, offrendo buone indicazioni soprattutto sul piano offensivo e nella circolazione di palla.

Torino tornerà in campo questo sabato a Brescia contro la Leonessa (Serie B Nazionale) per il prossimo appuntamento della preseason gialloblù.

La Reale Mutua parte subito con ritmo alto e grande efficacia offensiva, muovendo bene il pallone e trovando ottime percentuali dalla lunga distanza. Massone detta i tempi e crea opportunità per sé e per i compagni, mentre Harvey e Allen vengono coinvolti con continuità nelle situazioni più favorevoli per colpire. Milano prova a rispondere affidandosi soprattutto alla fisicità di Alessandro Gentile e Anthony Morse, ma Torino prende rapidamente il controllo della gara, attaccando in gruppo e chiudendo avanti 18-32 la prima frazione e allargando ulteriormente il margine fino al 33-61 dell'intervallo. Positivo anche l'impatto di Villar dalla panchina, mentre nella seconda parte della gara, con un vantaggio ormai consistente, lo staff gialloblù amplia le rotazioni e limita l'impiego degli americani. Spazio così anche per Ficetti, Milone e Bossola, tutti a referto. Nell’ultimo quarto l'Urania riduce il divario fino al definitivo 70-89.

L’assistente allenatore Niccolò Locati al termine dell’amichevole: «Abbiamo affrontato una formazione atletica, fisica, con tanti veterani. Era un banco di prova importante e i ragazzi hanno risposto benissimo, muovendo la palla, impattando in maniera positiva la gara e alzando in generale la qualità del lavoro svolto finora. Inoltre è stato positivo il fatto di aver dato spazio ai ragazzi più giovani. Ora continuiamo a lavorare a testa bassa, indipendentemente dal risultato, per farci trovare pronti all’inizio del campionato.»

Wegreenit Urania Milano - Reale Mutua Torino 70-89

Parziali (18-32, 15-29, 19-20, 28-8)

Milano: Gentile A. 21, Gentile S., Morse 28, Italiano 2, Scott-Grayson 10, Galli 2, Pollone, Saccoccia 4, Morgillo 3. Allenatore: Sacripanti.

Torino: Faloppa 5, Ghirlanda 7, Allen 12, Del Chiaro 2, Massone 14, Villar 10, Pepe 7, Harvey 18, Ficetti 7, Milone 3, Bossola 4. Allenatore: Moretti.