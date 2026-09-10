Tennis & Friends 2026: GVM Care & Research in campo per la prevenzione

Dall’11 al 13 settembre 2026 Torino ospita la sesta edizione di Tennis & Friends – Salute e Sport , la manifestazione itinerante che unisce la promozione della salute e della prevenzione alla pratica sportiva, ospitata quest’anno per la prima volta nella meravigliosa cornice del Parco del Valentino .

Tre giornate di grande sport, intrattenimento, spettacolo, solidarietà e salute insieme a professionisti della salute e ambassador del mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura, con lo scopo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione che, unitamente ad un corretto stile di vita, è oggi più che mai fondamentale.

Anche quest’anno GVM Care & Research, gruppo ospedaliero italiano, partecipa all’iniziativa con le proprie strutture torinesi, Maria Pia Hospital, ospedale di Alta Specialità accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, e Clinica Santa Caterina da Siena, struttura sanitaria privata polispecialistica.

Sabato 12 e Domenica 13 settembre dalle ore 10:00 alle ore 18:00 gli specialisti delle due strutture saranno infatti presenti all’interno del Villaggio della Salute e dello Sport per offrire ai cittadini un percorso dedicato alla prevenzione cardiovascolare e otorinolaringoiatrica, con colloqui gratuiti.

«Maria Pia Hospital e Clinica Santa Caterina da Siena, insieme, rappresentano un punto di riferimento per la città di Torino in ambito di diagnosi e prevenzione - spiega Paola Colloraffi, Amministratore Delegato dei due ospedali -. Le strutture hanno rafforzato una sinergia di competenze e tecnologie in grado di prendere in carico le esigenze di salute del paziente anche sulle patologie più complesse. Per questo scendiamo in campo per contribuire a rafforzare il messaggio che la prevenzione è la prima cura».

Negli ambulatori allestiti all’interno del Villaggio sarà possibile sottoporsi ad un percorso completo di prevenzione delle patologie cardiache e del sistema circolatorio, con rilevazione dei parametri vitali, del peso corporeo e della circonferenza addome (il grasso addominale è tra i principali fattori di rischio per le patologie cardiache), calcolo dell’indice di massa corporea, elettrocardiogramma, ecocardiogramma e visita cardiologica. Ambulatori dedicati saranno destinati anche a valutazioni otorinolaringoiatriche con esame audiometrico. Entrambi i percorsi sono accessibili gratuitamente e senza bisogno di prenotazione.

«Crediamo fermamente che investire nella prevenzione fin dalla giovane età sia fondamentale per garantire una vita sana e attiva – afferma il dott. Alessandro Morteo, Direttore Sanitario di Maria Pia Hospital e Clinica Santa Caterina da Siena –. Attraverso il coinvolgimento degli ospedali GVM Care & Research di Torino a Tennis & Friends desideriamo diffondere una maggiore consapevolezza riguardo l'importanza della prevenzione e dell'adozione di corretti stili di vita, vogliamo trasmettere un messaggio di benessere e consapevolezza, incoraggiando le persone ad assumere un ruolo attivo nella salvaguardia della propria salute: in questi due giorni, con gli screening gratuiti, ma ricordando poi che dovranno continuare a fare prevenzione».