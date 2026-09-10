Dodecarun, arriva la Ghemme di Notte

La Ghemme di Notte , 10 km certificati Fidal, è stata una prova classica del calendario piemontese. Quella che si corre venerdì 11 settembre è l’edizione numero 26, ma la manifestazione ha subito un lungo stop: 23 anni, dal 2001 al 2024, quando è ripresa con l’organizzazione della Fulgor Prato Sesia . La novità del 2026 è l’ingresso della gara nel circuito Dodecarun , giunto alla sua quindicesima tappa. «Dopo il buon esito della prova di fine agosto a Carcoforo, siamo lieti di ripeterci nel circuito, che consideriamo un’esperienza molto positiva», ha detto il presidente della Fulgor Renzo Brugo .

Il record della prova è ancora quello della prima edizione del nuovo corso, quando Italo Quazzola vinse in 29’41. Lo scorso anno si impose Francesco Carrera in 32’13”. Tra le donne Sarah Aimee l’Epee si impose nel 2025 in 37’02”, Francesca Durante vinse l’anno scorso in 37’22”. La partenza è fissata alle 20 in piazza Castello: dalle 19.15 spazio alle prove giovanili: young (5-10 anni) sui 700 metri, junior (11-18) sui 1.400 metri. Tra gli iscritti entrambi i leader della classifica Dodecarun: il canavesano Giuliano Caresio e l’astigiana Nadia Chiabrera.

Il circuito Dodecarun comprende 21 tappe tra cross, strada e pista. Il vincitore e la vincitrice delle classifiche assolute riceveranno un gioiello del valore di 4.500 euro. Saranno premiati i primi venti e le prime venti delle due graduatorie, con gioielli del valore di 3500 euro (secondo posto), 2500 euro (terzo posto), 1500 euro (quarto-quinto posto), 1000 euro (sesto-decimo posto) e 500 euro (undicesimo-ventesimo posto). Sono previsti premi anche i primi cinque classificati di ciascuna delle dieci categorie maschili e femminili in gara (juniores-promesse-seniores, over35, over40, over 45, over50, over55, over60, over 65, over70 e over75) e per le venti società più numerose.

Queste le classifiche del circuito Dodecarun prima della quindicesima prova

Uomini 1. Giuliano Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo 77) 516 punti; 2. Laratore (Roata Chiusani) 487; 3. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 446; 4. Bono (Podistica Robbiese) 443; 5. Aimar (Atletica Pinerolo) 244; 6. Zamuner (Atletica Santhià) 233; 7. Carrera (Casone Noceto) 230; 8. Agoglia (Brancaleone Asti) 223; 9. Arseniato (Bio Correndo Avis) 212; 10. Castellino (Roata Chiusani) 204; 11. Chiabrera (Brancaleone Asti) 200; 12. Roselli (Atletica Novese) 190; 13. Cena (Durbano Gas Energy Rivarolo 77) 163; 14. Imperiale (Podistica Torino) 155; 15. Murgia (Bio Correndo Avis) 145.

Donne 1. Nadia Chiabrera (Brancaleone Asti) 579; 2. Cavalieri (Sisport) 474; 3. Laino (Brancaleone Asti) 428; 4. Di Salvo (Roata Chiusani) 400; 5. Rabbia (Brancaleone Asti) 385; 6. Mocci (Bio Correndo Avis) 306; 7. Pejrani (Durbano Gas Energy Rivarolo 77) 286; 8. Sulis (Brancaleone Asti) 264; 9. Azeroual (Atletica Alessandria) 261; 10. Gagliardi (Atletica Saluzzo) 225; 11. Villabruna (G.P. Trinese) 183; 12. Tomasova (Atletica Santhià) 180; 13. Gaiola (Atletica Pinerolo) 177; 14. Giusto (Atletica Pinerolo) 167; 15. Viola (Avis Pavia) 150.

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