Nichelino Volley: si alza il sipario sulla nuova stagione

Tutte le squadre riunite davanti al proprio pubblico per presentare il nuovo corso. Ospiti Mauro Barisciani , Direttore Tecnico del Consorzio Pianeta Volley , e l’ex consigliere regionale Diego Sarno . Una serata di sport, appartenenza e forte legame con il territorio. Il Nichelino Volley si è presentato davanti al proprio pubblico e lo ha fatto mostrando, tutto insieme, il volto più bello della società: quello delle sue atlete, dei tecnici, dei dirigenti, delle famiglie e di tutte le persone che quotidianamente contribuiscono alla crescita del movimento gialloblù. Una serata che ha rappresentato molto più della tradizionale presentazione di inizio stagione. È stata l’occasione per raccontare chi è oggi il Nichelino Volley e, soprattutto, dove vuole arrivare. A sfilare davanti al pubblico sono state tutte le squadre della società, dai gruppi più giovani fino alle formazioni maggiori. Generazioni diverse unite dalla stessa maglia, dagli stessi colori e dalla stessa passione per la pallavolo.

IL PRESIDENTE APRE LA NUOVA STAGIONE

Ad aprire ufficialmente la serata è stato il Presidente del Nichelino Volley, al quale è spettato il compito di introdurre la nuova stagione e ricordare il percorso portato avanti dalla società.

Un progetto che non si misura soltanto attraverso vittorie, classifiche e risultati, ma soprattutto attraverso il lavoro svolto quotidianamente in palestra, la crescita delle atlete e la capacità di creare un ambiente nel quale sport e formazione possano procedere insieme.

Perché dietro ogni squadra che scende in campo c'è molto di più: ci sono allenatori, dirigenti, collaboratori, famiglie e persone che dedicano tempo ed energie affinché ogni atleta possa sentirsi parte di qualcosa.

PIANETA VOLLEY, UN PROGETTO CHE GUARDA ALLA CRESCITA

A sottolineare l'importanza del percorso tecnico è stata anche la presenza di Mauro Barisciani, Direttore Tecnico del Consorzio Pianeta Volley. Una presenza significativa, che conferma la volontà di continuare a investire sulla qualità del lavoro, sulla formazione e sulla crescita delle giovani atlete. L'obiettivo è chiaro: costruire oggi le giocatrici e le squadre di domani, attraverso programmazione, competenza e una visione condivisa.

DIEGO SARNO: «UNA REALTÀ IMPORTANTE PER IL TERRITORIO»

Tra i momenti più significativi della serata anche l'intervento dell'ex consigliere regionale Diego Sarno, che ha voluto sottolineare con orgoglio l'importanza della presenza sul territorio di una società come il Nichelino Volley. Parole che vanno oltre l'aspetto puramente agonistico.

Una società sportiva radicata nella propria città rappresenta infatti un punto di riferimento per i ragazzi, per le famiglie e per l'intera comunità. Un luogo nel quale imparare non soltanto i fondamentali della pallavolo, ma anche il rispetto, il sacrificio, la condivisione e il valore del gruppo.

Ed è forse proprio questo uno dei risultati più importanti raggiunti dal Nichelino Volley: essere riconosciuto non soltanto per ciò che fa sul campo, ma anche per ciò che rappresenta fuori dal campo.

ORA LA PAROLA PASSA AL CAMPO

Le luci della presentazione si spengono e adesso comincia la parte più attesa. Il campo. Arriveranno allenamenti, trasferte, vittorie, sconfitte, momenti difficili e giornate da ricordare. Ci saranno obiettivi da inseguire e nuove sfide da affrontare. Ma l'immagine lasciata da questa serata è già una dichiarazione d'intenti: tutte le squadre del Nichelino Volley riunite insieme davanti al proprio pubblico.

Tante atlete.

Tante storie.

Tante ambizioni.

Un'unica maglia. Un'unica società. Un'unica passione.

La stagione 2026/2027 può cominciare.