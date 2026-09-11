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Domani a Settimo Torinese l'epilogo del campionato piemontese di mini baseball

A Settimo Torinese la festa finale del mini baseball piemontese, con cinque società e tanti giovani protagonisti. Gare, merenda e premiazioni nell'impianto sportivo “Valter Aluffi”
1 min
Domani a Settimo Torinese l'epilogo del campionato piemontese di mini baseball

Sabato 12 settembre nell'impianto sportivo "Valter Aluffi" di Settimo Torinese si svolgerà la festa finale del campionato di mini baseball, organizzato dal Comitato Regionale Piemonte e che vedrà protagonisti bambine e bambini, dai 5 ai 10 anni. All'evento oltre a quella dei padroni di casa del Bc Settimo, parteciperanno le formazioni mini baseball dell'Athletics Novara, dell'Avigliana Rebels, dei Black Horses Pinerolo e della Canavese. Il Comitato Regionale ringrazia il tecnico Livia Bianco responsabile del settore, per aver organizzato e gestito in modo eccellente la divertente attività promozionale.

Questo è il programma:

  • ore 14:00 inizio gare;
  • ore 17:30 stop per la merenda;
  • ore 18:00 premiazioni.

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