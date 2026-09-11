Domani a Settimo Torinese l'epilogo del campionato piemontese di mini baseball

Sabato 12 settembre nell'impianto sportivo "Valter Aluffi" di Settimo Torinese si svolgerà la festa finale del campionato di mini baseball, organizzato dal Comitato Regionale Piemonte e che vedrà protagonisti bambine e bambini, dai 5 ai 10 anni. All'evento oltre a quella dei padroni di casa del Bc Settimo, parteciperanno le formazioni mini baseball dell'Athletics Novara, dell'Avigliana Rebels, dei Black Horses Pinerolo e della Canavese. Il Comitato Regionale ringrazia il tecnico Livia Bianco responsabile del settore, per aver organizzato e gestito in modo eccellente la divertente attività promozionale.