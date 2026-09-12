Dodecarun, Carrera vince anche la Ghemme di Notte

Francesco Carrera, recentissimo vincitore sui 5 chilometri della Palazzolo-Trino, si conferma anche sulla distanza doppia, imponendosi senza troppi problemi anche nella Ghemme di Notte, quindicesima tappa del circuito Dodecarun. «Puntavo a scendere sotto i 31 minuti – ha detto dopo l’arrivo – Nel finale ho anche provato a forzare un po’, ma era troppo tardi». Per lui, dopo una gara condotta in testa fin dai primissimi metri, il cronometro ha detto 31’11: oltre mezzo minuto di margine sui più giovani Gabriele Laurenti e Tommaso Bonino, entrambi juniores.
Carrera - vincitore dell’edizione 2025 del Dodecarun, ma poco presente nell’edizione di quest’anno – sale al quinto posto della classifica generale, rivoluzionata dopo la tappa di Ghemme. La prova – con la distanza certificata Fidal – assegnava punti sulla base dei tempi registrati e non dei piazzamenti. Così a Luca Laratore, al traguardo in 37’37”, è bastato il ventunesimo posto per conquistare la vetta ai danni di Giuliano Caresio, assente a Ghemme. Passo avanti anche per Luca Bono, ventesimo in 37’31”, che sale dal quarto al terzo posto della graduatoria.
Tra le donne galoppata solitaria per Sonia Mazzolini, dodicesima assoluta in 35’07” davanti a Stefania Pulici e Nicoletta Di Nucci, staccate di oltre 3 e 5 minuti. In classifica Nadia Chiabrera (quinta al traguardo in 43’36”) si conferma al comando davanti alla compagna della Brancaleone Asti Federica Laino, che con il suo 42’05” guadagna una posizione.
Il circuito torna in gara già domenica 13 settembre, con la sesta edizione della StraMarentino (8,65 chilometri collinari) organizzata dal Gruppo Podistico Tapporosso. La prova si estende dal centro del paese alle frazioni di Avuglione e Vernone. «Per noi è la prima partecipazione al circuito – ha detto il vicepresidente Martin Rinaldo – Lo ritengo un progetto in crescita». La partenza è fissata per le 9.15.
Ordine d’arrivo
Uomini. 1. Francesco Carrera (Casone Noceto) 31’11”; 2. Laurenti (Atletica Pinerolo) 31’49”; 3. Bonino (Futuratletica Piemonte) 31’54”; 4. Diabate (Gruppo Atletica Verbania A) 32’42”; 5. Aimar (Atletica Pinerolo) 33’11”; 6. Fontana (Fulgor Prato Sesia) 33’23”; 7. Piazza ( Futuratletica Piemonte) 33’24”; 8. Vittoni (Olimpiatletica) 33’50”; 9. Mo (Gsa Valsesia) 34’02”; 10. Poletti (Fulgor Prato Sesia) 35’00”.
Donne. 1. Sonia Mazzolini (Gruppo Atletica Verbania) 35’07”; 2. Pulici (Fulgor Prato Sesia) 38’55”; 3. Di Nucci (Podistica Torino) 40’47”; 4. Laino (Brancaleone Asti) 42’05”; 5. Chiabrera (Brancaleone Asti) 43’36”; 6. Castaldo (Futuratletica Piemonte) 44’15”; 7. Leonardi (Podistica Arona) 45’17”; 8. Mocci (Bio Correndo Avis) 45’30”; 9. Rigo (Gsa Valsesia) 45’43”; 10. Defilippi (Gsa Valsesia) 46’16”.
Classifica Dodecarun prima della sedicesima tappa
Uomini. 1. Luca Laratore (Roata Chiusani) 542 punti; 2. Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo 77) 536; 3. Bono (Podistica Robbiese) 478; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 446; 5. Carrera (Casone Noceto) 310; 6. Aimar (Atletica Pinerolo) 309; 7. Zamuner (Atletica Santhià) 233; 8. Agoglia (Brancaleone Asti) 228; 9. Castellino (Roata Chiusani) 214; 10. Arseniato (Bio Correndo Avis) 212.
Donne. 1. Nadia Chiabrera (Brancaleone Asti) 620 punti; 2. Laino (Brancaleone Asti) 488; 3. Cavalieri (Sisport) 484; 4. Di Salvo (Roata Chiusani) 440; 5. Rabbia (Brancaleone Asti) 395; 6. Mocci (Bio Correndo Avis) 351; 7. Sulis (Brancaleone Asti) 269; 8. Azeroual (Atletica Alessandria) 261; 9. Pejrani (Durbano Gas Energy Rivarolo 77) 236; 10. Gagliardi (Atletica Saluzzo) 225.