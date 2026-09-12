Dodecarun, Carrera vince anche la Ghemme di Notte

Francesco Carrera, recentissimo vincitore sui 5 chilometri della Palazzolo-Trino, si conferma anche sulla distanza doppia, imponendosi senza troppi problemi anche nella Ghemme di Notte, quindicesima tappa del circuito Dodecarun. «Puntavo a scendere sotto i 31 minuti – ha detto dopo l’arrivo – Nel finale ho anche provato a forzare un po’, ma era troppo tardi». Per lui, dopo una gara condotta in testa fin dai primissimi metri, il cronometro ha detto 31’11: oltre mezzo minuto di margine sui più giovani Gabriele Laurenti e Tommaso Bonino, entrambi juniores.