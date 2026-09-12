Derthona Basket: La Supercoppa LBA a Tortona

Una giornata intera all’insegna della Supercoppa LBA SisalClub 2026 . Ieri, venerdì 11 settembre, il Trophy Tour organizzato in collaborazione da Comune di Tortona, LBA, Derthona Basket e Gestione Cittadella, è stato un gustoso anticipo di ciò che la città di Tortona vivrà nel prossimo weekend del 19-20 settembre, quando alla Nova Arena si disputerà il primo trofeo della stagione di Serie A con protagonisti i padroni di casa della Bertram Derthona Tortona insieme ad Armani Milano, Virtus Bologna e Umana Reyer Venezia, avversaria della Bertram nella prima semifinale di sabato 19 alle ore 17, seguita dall’altra semifinale tra Milano e Bologna in programma alle 19:45. In palio la finale del giorno dopo alle 17.

Piazza Duomo è stata la protagonista della parte iniziale e finale della giornata, con i campi da gioco allestiti per l’occasione che hanno permesso a bambini e ragazzi di giocare in uno scenario suggestivo durante il giorno e in serata lo spettacolo “Vibrazioni Summer Show” con il corpo di ballo di Fada Lab, la musica live di Freesound e il Dj Set a cura di Disco-nnect.

Protagonista anche le cheerleaders ufficiali del Derthona Basket, le Derthona Cheer, che dopo l’esibizione in piazza hanno portato in sfilata la Supercoppa alla Libreria Namastè Book&Coffee, dove si è svolto il Meet&Greet con il capitano del Derthona, Andrea Pecchia. Intervistato da Sky Sport, presente con la giornalista Gaia Accoto, il giocatore bianconero è stato omaggiato dell’affetto di una bella presenza di appassionati nello spazio all’aperto del locale e da tante domande dello stesso pubblico, tra cui erano presenti in prima fila il Sindaco Federico Chiodi, l’Assessore allo Sport Giordana Tramarin e il Presidente del Derthona Basket, Marco Picchi. Ne è uscita fuori un’intervista fuori dagli schemi in cui Pecchia ha rivelato le sue passioni extra-basket, dai talent show di Sky («Non me ne perdo uno, chiaramente ho visto anche la prima puntata della nuova stagione di X Factor, Gabbani il mio giudice preferito»), il burraco («Sono fortissimo, ne escono fuori sfide epiche con anche il presidente Picchi»), la Juventus, la cucina («Ma mia moglie è più brava, devo ammetterlo»), e svelato qualche curiosità relativa alla nuova Bertram.

Sull’aspetto sportivo della Supercoppa LBA, Pecchia non si è tirato indietro riguardo alle ambizioni della squadra: «La Supercoppa è il primo trofeo che c’è a disposizione nella stagione, quindi tutti vogliono vincerlo, non c’è discussione su questo. Per cui è un evento che si prepara con grande entusiasmo, abbiamo fatto diverse gare di precampionato ma adesso si gioca per qualcosa in palio e c’è una carica in più perché giocare in casa alla Nova Arena è davvero speciale. Anche parlando con i miei compagni c’è grande voglia di giocare la prima partita, la semifinale con Venezia.»

«Giocare nel Derthona è qualcosa di molto bello, stimolante, rappresentare questa città è qualcosa di importante, motiva tutta la squadra a cercare di fare il proprio meglio e mi rende orgoglioso anche farlo da capitano. È quello che ho detto anche ai miei compagni, siamo obiettivamente fortunati avendo una struttura come la Facility che ci permette di allenarci con questo caldo anche durante l’estate grazie all’aria condizionata e un palazzetto nuovissimo come la Nova Arena. È vero e sono contento che ora arriveranno altri palazzetti nuovi a Cantù, Bologna, Venezia, ma il nostro Club è stato il primo a farlo in Italia. L’ambiente che si vive nella nostra Cittadella della Sport è familiare e questo rende tutto più facile, il giocatore deve pensare solo a giocare a pallacanestro e al giorno d’oggi vi assicuro come non sia qualcosa di scontato.»