Grande intensità in campo a Chiavenna: il BCC sconfitto da Geas nel finale

Terzo impegno di precampionato per l’ Autosped BCC , nella semifinale della Wilson LBF Pre Season Cup disputata a Chiavenna contro il Geas Sesto San Giovanni . Non sono state della partita Caloro, Wnorowska e Sitku-Varga. Per le Giraffe, che hanno avuto un buon contributo da tutte le giocatrici, è stato un nuovo importante test, contro un’avversaria di alto livello – priva di Kacerik e Cancelli – nel percorso di avvicinamento al campionato.

Prima frazione di gara ad alta intensità, contraddistinta da parziali e contro parziali, che il BCC chiude avanti 15-19 grazie a iniziative corali e a giocate a rimbalzo d’attacco e in contropiede. Nel secondo quarto Geas passa a condurre nel punteggio, ma la squadra allenata da Cutugno rimane a contatto e trova il pareggio nelle battute finali con il libero di Leonardi. All’intervallo è 34 pari.

Al rientro dagli spogliatoi, l’incontro mantiene alti livelli di intensità e rimane in equilibrio: il Geas – con un canestro nel finale – entra negli ultimi dieci minuti avanti 52-50. Nell’ultimo quarto, la formazione lombarda allenata da Zanotti raggiunge la doppia cifra di margine (60-50), prima che il BCC stringa decisamente le maglie in difesa e accorci il proprio gap possesso dopo possesso, arrivando al -2 (61-59) entrando negli ultimi due minuti di gara. Si arriva a un rush finale emozionante, in cui ha la meglio Geas per 66-65. La squadra allenata da Cutugno scenderà in campo domani alle ore 16, sempre a Chiavenna, nella finale 3°-4° posto del torneo contro la perdente di Brixia-Costa Masnaga.

Geas-Autosped BCC 66-65

Parziali (15-19, 34-34, 52-50)

Geas: White, Toffolo, Turel, Fiani, Hayes, Merisio, Magni, Okosun, Nicolodi, Cornelius. All. Zanotti

BCC: Carosi, Fratamico, Conte 14, Pysmennyk 10, Leonardi, Fondren 11, Lokoka, Arado 13, Destasio ne, Frustaci, Dixon 6, Zanetti 8. All. Cutugno