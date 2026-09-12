Acqua Sant’Anna Cuneo, si alza il sipario sulla nuova stagione

Quasi 2.000 persone hanno riempito il Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta per la presentazione ufficiale della nuova stagione del Cuneo Volley , in una serata che ha dato il via al nuovo percorso della società in SuperLega.

La grande novità è il nuovo naming: Cuneo Volley diventa Acqua Sant’Anna Cuneo, grazie alla partnership con l’azienda piemontese, fortemente legata al territorio.

A condurre la serata è stato Pierluigi Pardo, giornalista ed ex volto Sky, oggi a DAZN. Tra gli interventi istituzionali, il videomessaggio del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che ha sottolineato il valore dello sport e ringraziato il presidente Gabriele Costamagna e la società per il lavoro svolto.

La sindaca di Cuneo Patrizia Manassero ha ribadito il forte legame tra la città e la pallavolo: «Il volley è lo sport di Cuneo e la presenza di tanta gente sugli spalti lo dimostra. La città rinnova la propria vicinanza ai dirigenti, agli atleti e agli sponsor che credono in questo progetto.»

Presenti anche Claudia Martin, delegata CONI, e Marco Gallo, assessore regionale alla Montagna. Hanno inoltre fatto pervenire i propri saluti Paolo Bongioanni, assessore regionale allo Sport, e Mauro Bernardi, consigliere della Fondazione CRC.

Acqua Sant’Anna Cuneo, una partnership per il futuro

Accolto dall’entusiasmo del pubblico, Luca Cheri, amministratore delegato di Acqua Sant’Anna, ha ufficializzato il nuovo naming della squadra. «È una grande emozione. Ci tenevamo molto a questo momento perché Acqua Sant’Anna è un’azienda profondamente legata a questo territorio. Per noi era importante tornare alle nostre origini attraverso lo sport, l’idratazione e soprattutto i giovani, che rappresentano un elemento fondante della nostra attività.»

Cheri ha spiegato le ragioni della partnership: «In Cuneo Volley abbiamo trovato i valori nei quali crediamo: i giovani, lo sport, l’aggregazione sana e la volontà di competere con umiltà, cercando di vincere e migliorarsi. Vogliamo costruire un percorso di largo respiro, non una collaborazione limitata a una sola stagione.»

Anche sul piano sportivo l’obiettivo è ambizioso: «Vogliamo fare conoscere sempre di più i nostri prodotti attraverso lo sport, anche ai massimi livelli. E agonisticamente vogliamo fare ancora meglio quanto è già stato fatto.»

Il settore giovanile e il sitting volley

Grande spazio è stato dedicato al futuro della società con la sfilata delle formazioni giovanili di Cuneo Volley.

Presentata anche la collaborazione con la Scuola di Pallavolo di Liano Petrelli, che ha ricordato il proprio legame con il Palazzetto di San Rocco Castagnaretta, e la formazione di sitting volley, ulteriore espressione di una pallavolo inclusiva e aperta a tutti.

Cuneo Volley, parte il progetto di crowdfunding

Il presidente Gabriele Costamagna ha presentato il Consiglio di amministrazione e illustrato il nuovo progetto di partecipazione popolare attraverso il crowdfunding.

È online www.cuneodichicicrede.it, piattaforma attraverso la quale tifosi, cittadini, appassionati e imprese potranno entrare direttamente nel progetto societario. «Con quasi 2.000 persone al Palazzetto abbiamo avuto la conferma di quanto sia forte il rapporto tra Cuneo Volley e il territorio. Il nostro obiettivo è fare diventare Cuneo Volley un’istituzione della città, al di là della figura del presidente.»

Le quote di partecipazione saranno da 200 e 2.000 euro, con la possibilità per i soci di partecipare all’assemblea e contribuire alle scelte societarie. «Vorremmo che fossero tanti i soci, perché tanti devono essere i rappresentanti di questo territorio. È un progetto che richiede coraggio, ma crediamo sia un’opportunità importante per il futuro di Cuneo Volley.»

Ecco la nuova Acqua Sant’Anna Cuneo

A chiudere la serata è stata la presentazione della prima squadra, pronta ad affrontare una nuova stagione in SuperLega.

Il primo giocatore a uscire dal tunnel è stato Lorenzo Codarin, mentre è stato capitan Mimmo Cavaccini a sintetizzare il rapporto tra squadra e città: «Vogliamo vivere le emozioni che questa città sa dare.»

Una serata che ha riunito prima squadra, settore giovanile, sitting volley, istituzioni, partner e tifosi sotto un unico progetto.

Acqua Sant’Anna Cuneo è pronta a iniziare la nuova stagione. Con una nuova identità, nuovi obiettivi e la volontà di costruire il futuro insieme alla propria città e al proprio territorio.

Il progetto di crowdfunding è disponibile su: www.cuneodichicicrede.it