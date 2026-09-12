Reale Mutua, nuova sfida di preseason a Brescia

Nuovo appuntamento di preseason per la Reale Mutua Basket Torino, impegnata sul parquet dell'A2A Leonessa Brescia, formazione che rappresenterà la città lombarda nella ripartenza del basket bresciano dal campionato di Serie B Nazionale. Un banco di prova non banale per i gialloblù contro la squadra allenata da Marco Calvani, costruita con un roster profondo e ricco di giocatori di grande esperienza anche di categoria superiore come Matteo Da Ros, Christian Burns, Gherardo Sabatini, Eric Lombardi e l'ex Torino Luca Vencato.
Coach Paolo Moretti deve rinunciare anche a Zach Harvey, tenuto precauzionalmente a riposo per un fastidio alla spalla, oltre agli indisponibili Lorenzo Benvenuti, Alberto Mossi, Matteo Corgnati e Francesco Scandiuzzi. In trasferta con il gruppo anche Mattia Coltro, play classe 1997 di Bra, la scorsa stagione a Quarrata, appena aggregato per gli allenamenti. Nel quintetto iniziale, spazio al giovane Edoardo Bossola, schierato insieme a Massone, Ghirlanda, Allen e Del Chiaro.
Con i punteggi azzerati al termine di ogni quarto, è Brescia ad approcciare decisamente meglio la gara, facendo valere fin dalle prime battute fisicità ed esperienza e mettendo in difficoltà la Reale Mutua su entrambi i lati del campo. Il 28-7 della prima frazione fotografa la falsa partenza dei gialloblù, che cambiano però passo nei due periodi centrali: cresce l'intensità difensiva, Ghirlanda diventa un riferimento dietro mentre Pepe e Villar danno nuova energia alla manovra offensiva, permettendo a Torino di aggiudicarsi sia il secondo (21-16) sia il terzo quarto (23-17). Ampio spazio anche per i giovani Bossola e Ficetti nelle rotazioni. Nell'ultima frazione, condizionata dalla stanchezza e dalle basse percentuali da entrambe le parti, tornano a emergere alcune difficoltà nella costruzione offensiva gialloblù, con Brescia che chiude avanti 8-6.
Coach Paolo Moretti al termine dello scrimmage: «L'indicazione principale su cui dobbiamo riflettere riguarda il nostro approccio alla gara: siamo partiti senza la giusta attenzione e questo ci ha messo subito in difficoltà. Nei due quarti centrali siamo riusciti a entrare in partita, soprattutto dal punto di vista difensivo, trovando anche qualcosa di buono insieme nella metà campo offensiva. L'ultima frazione è stata invece complicata dal punto di vista fisico per entrambe le squadre. Affrontavamo una formazione solida, esperta e con giocatori di qualità, quindi per noi è stato un banco di prova importante. Dobbiamo analizzare le ragioni di questa partenza negativa e lavorare affinché non si ripeta in futuro.»
A2A Leonessa Brescia - Reale Mutua Torino 28-7, 16-21, 17-23, 8-6
Brescia: Bazan, Vencato 12, Santinon, Nikolic 6, Cabodevilla ne, Frosini ne, Tambwe ne, Klanjscek 15, Da Ros 15, Lombardi 4, Burns 10, Sabatini 7. Allenatore: Calvani.
Torino: Faloppa 2, Ghirlanda 9, Allen 8, Del Chiaro 6, Massone 10, Villar 11, Pepe 5, Ficetti, Bossola 6, Coltro ne. Allenatore: Moretti.