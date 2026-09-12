Reale Mutua, nuova sfida di preseason a Brescia

Coach Paolo Moretti deve rinunciare anche a Zach Harvey, tenuto precauzionalmente a riposo per un fastidio alla spalla, oltre agli indisponibili Lorenzo Benvenuti, Alberto Mossi, Matteo Corgnati e Francesco Scandiuzzi. In trasferta con il gruppo anche Mattia Coltro, play classe 1997 di Bra, la scorsa stagione a Quarrata, appena aggregato per gli allenamenti. Nel quintetto iniziale, spazio al giovane Edoardo Bossola, schierato insieme a Massone, Ghirlanda, Allen e Del Chiaro.

Con i punteggi azzerati al termine di ogni quarto, è Brescia ad approcciare decisamente meglio la gara, facendo valere fin dalle prime battute fisicità ed esperienza e mettendo in difficoltà la Reale Mutua su entrambi i lati del campo. Il 28-7 della prima frazione fotografa la falsa partenza dei gialloblù, che cambiano però passo nei due periodi centrali: cresce l'intensità difensiva, Ghirlanda diventa un riferimento dietro mentre Pepe e Villar danno nuova energia alla manovra offensiva, permettendo a Torino di aggiudicarsi sia il secondo (21-16) sia il terzo quarto (23-17). Ampio spazio anche per i giovani Bossola e Ficetti nelle rotazioni. Nell'ultima frazione, condizionata dalla stanchezza e dalle basse percentuali da entrambe le parti, tornano a emergere alcune difficoltà nella costruzione offensiva gialloblù, con Brescia che chiude avanti 8-6.

Coach Paolo Moretti al termine dello scrimmage: «L'indicazione principale su cui dobbiamo riflettere riguarda il nostro approccio alla gara: siamo partiti senza la giusta attenzione e questo ci ha messo subito in difficoltà. Nei due quarti centrali siamo riusciti a entrare in partita, soprattutto dal punto di vista difensivo, trovando anche qualcosa di buono insieme nella metà campo offensiva. L'ultima frazione è stata invece complicata dal punto di vista fisico per entrambe le squadre. Affrontavamo una formazione solida, esperta e con giocatori di qualità, quindi per noi è stato un banco di prova importante. Dobbiamo analizzare le ragioni di questa partenza negativa e lavorare affinché non si ripeta in futuro.»

A2A Leonessa Brescia - Reale Mutua Torino 28-7, 16-21, 17-23, 8-6

Brescia: Bazan, Vencato 12, Santinon, Nikolic 6, Cabodevilla ne, Frosini ne, Tambwe ne, Klanjscek 15, Da Ros 15, Lombardi 4, Burns 10, Sabatini 7. Allenatore: Calvani.

Torino: Faloppa 2, Ghirlanda 9, Allen 8, Del Chiaro 6, Massone 10, Villar 11, Pepe 5, Ficetti, Bossola 6, Coltro ne. Allenatore: Moretti.