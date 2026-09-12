Acqua Sant’Anna Cuneo, buona la prima: battuta Acqui Terme nel Trofeo Energia Pulita Nord Ovest

Un test utile per coach Matteo Battocchio, che ha dato spazio a gran parte degli effettivi a disposizione, gestendo anche i carichi di lavoro della prima fase di preparazione. Sono rimasti precauzionalmente a riposo Nathan Feral e Leandro Mosca, da poco rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali e pronti a unirsi al gruppo nei prossimi allenamenti.

Cuneo parte forte e conquista il primo set 25-21, prima di allungare nel secondo parziale, chiuso 25-15. Più combattuto il terzo set, con Acqui Terme capace di rimontare e imporsi ai vantaggi 31-29. Nel quarto parziale la squadra di Battocchio reagisce e, dopo una lunga rincorsa, ribalta il punteggio fino al 25-23, chiudendo positivamente il primo test della stagione.

Ampio spazio alle rotazioni per il tecnico cuneese, con minuti anche per i giovani e per gli atleti aggregati al gruppo in questa fase della preparazione. Tra i protagonisti della gara Ethan Champlin, autore di una prestazione positiva anche al servizio e a muro.

Battocchio: «Il talento va sfruttato nella maniera giusta»

«Per un set e mezzo e nella prima parte del terzo abbiamo giocato molto bene. È stato un test utile, con qualche normale rodaggio, ma abbiamo visto cose molto positive, soprattutto su quello che stiamo allenando. Abbiamo talento importante, che però dobbiamo imparare a sfruttare nella maniera giusta: nella pallavolo, se non chiudi tu la palla per vincere, la vincono gli altri».

Il tecnico sottolinea anche l’importanza delle rotazioni: «L’idea era quella di far giocare un po’ tutti, anche per gestire i carichi di lavoro e il numero di salti. È stata la prima settimana con un volume importante. Feral e Mosca inizieranno ad allenarsi con noi da lunedì e pian piano entreranno anche loro».

Battocchio guarda quindi ai prossimi test: «Dobbiamo essere lucidi, umili e determinati nel guardare il percorso fatto e capire se riusciamo a capitalizzarlo. Su molti aspetti oggi abbiamo fatto molto bene, mentre abbiamo avuto qualche difficoltà in attacco e in alcune situazioni difensive. Sono indicazioni utili per capire su cosa lavorare nelle prossime settimane».

Codarin: «Avevo i brividi quando sono entrato»

Per Lorenzo Codarin, uno dei protagonisti della serata, è stata una prima uscita speciale soprattutto per il ritorno davanti al pubblico cuneese.

«Siamo contenti di essere tornati in questo palazzetto, soprattutto davanti a tutta questa gente e in questa bellissima atmosfera. Sono qui ormai da sette anni e credevo di essermi abituato, ma quando sono entrato avevo ancora i brividi. È stata una prima amichevole importante, al di là del risultato, perché ci serviva per capire se stiamo lavorando nel modo giusto e seguendo le idee del coach».

Sul nuovo gruppo, Codarin aggiunge: «Siamo un gruppo giovane, con grandi talenti e tanta voglia di fare. Sono solo tre settimane che lavoriamo insieme, quindi siamo ancora un gruppo un po’ grezzo. Avremo bisogno di tempo, ma sono convinto che tra un mese saremo pronti per la prima di campionato e potremo costruire il nostro gioco, cercando di fare quel qualcosa in più che ci permetta di conquistare punti anche contro le big».

Acqua Sant’Anna Cuneo tornerà in campo lunedì per proseguire il percorso di avvicinamento all’esordio in SuperLega.