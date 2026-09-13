Dodecarun, Ezzouhti e Pagliassotto primi a Marentino

Dopo la delusione della Palazzolo-Trino - quando fu primo al traguardo ma venne squalificato per non aver indossato il pettorale - il trentunenne marocchino dell’Atletica Mondovì Abdelkarim Ezzouhti ha colto con ampio margine la sua prima vittoria nel circuito Dodecarun . Ezzouhti si è imposto senza problemi nella Stramarentino , davanti a una folla di quasi 450 finisher. chiudendo in 28’22” gli 8,65 km di un duro percorso collinare, con alcuni tratti in sterrato. Alle sue spalle Lorenzo Manganaro (29’15”) e l’altro rappresentante del Marocco Hicham Hanyn (29’43”).

«Sono in Italia da cinque mesi e ancora non parlo bene l'italiano - ha detto Ezzouhti dopo l’arrivo - Ho partecipato a qualche gara e spesso sono arrivato prima. La squalifica a Trino? Sono arrivato in ritardo e non ho fatto in tempo a ritirare il pettorale alla partenza, ma ero regolarmente iscritto. Quella di Marentino è stata una gara tranquilla: ieri ho scorso in allenamento otto volte i 1000 intorno ai 2’56” - 2’58”. Sto abbastanza bene: sono in forma e spero di prendermi qualche altra soddisfazione in questo finale di stagione».

Il campo femminile successo per la 24enne del Runner Team 99 Federica Pagliassotto, un’atleta che si era messa in luce da giovanissima, vincendo la medaglia d’argento al campionato italiani cadette sui 1200 siepi. «Non conoscevo il percorso e non me lo aspettavo così duro - ha commentato - Comunque questa Stramarentino è un’esperienza da ripetere».

La gara non ha provocato scossoni nella classifica Dodecarun, giunta alla sedicesima tappa . Tra gli uomini Luca Laratore conserva i 6 punti di vantaggio su Giuliano Caresio che gli consentono di occupare la vetta (entrambi erano assenti a Marentino). Tra le donne Giulia Sara Cavalieri (seconda alle spalle di Pagliassotto) rosicchia qualche punto alla leader astigiana Nadia Chiabrera , undicesima al traguardo.

Risultati

Uomini . 1. Abdelkarim Ezzouhti (Atl. Mondovì-Acqua San Bernardo) 28’22”; 2. Manganaro (Torino Road Runners) 29’15”; 3. Hanyn (Olimpiatletica) 29’43”; 4. Bourouk (Olimpiatletica) 29’55”; 5. De Caro (Sicilia Running Team) 30’59”; 6. Hachchach (Torino Road Runners) 31’42”; 7. Ladetto (Borgaretto 75) 32’08”; 8. Baracco (Borgaretto 75) 32’24”; 9. Brusa (Torino Road Runners) 32’46”; 10. Di Benedetto (Olimpiatletica) 32’47”; 11. Balint (Runcard) 32’47”; 12. Maffiotto (Sisport) 32’54”; 13. Monfrecola (Equilibra Running Team) 32’59”; 14. Vecchio (Tapporosso) 33’14”; 15. Catalano (Borgaretto 75) 33’17”.

Donne . 1. Federica Pagliassotto (Runner Team 99) 36’01”; 2. Cavalieri (Sisport) 36’29”; 3. Viora (Torino Road Runners) 37’18”; 4. Torre (Sisport) 38’06”; 5. Montanera (Podistica Torino) 38’35”; 6. Li Sacchi (Borgaretto 75) 38’41”; 7. Ferro (Vittorio Alfieri Asti) 38’43”; 8. Laino (Brancaleone Asti) 39’12”; 9. Bello (Podistica Torino) 39’27”; 10. Spadafora (Pont-Saint-Martin) 39’35”; 11. Chiabrera (Brancaleone Asti) 39’42”; 12. Martina (Podistica Torino) 39’45”; 13. Trinchieri (Battaglio Cus.Torino) 40’05”; 14. Boffa (Brancaleone Asti) 40’28”; 15. Cojocaru (Base Running) 40’36”;

Queste le classifiche del circuito Dodecarun dopo 16 tappe