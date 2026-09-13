Il BCC è corale e convincente: battuta Costa Masnaga

Quarto appuntamento di preseason per l’Autosped BCC, che ha sfidato Costa Masnaga nella finale 3°-4° posto della Wilson LBF Pre Season Cup. Non sono state della partita Caloro, Wnorowska e Sitku-Varga. Le Giraffe hanno ruotato tutte le giocatrici, prendendo il controllo del punteggio dal secondo quarto e aumentando il proprio margine fino alla sirena, conquistando così il terzo posto nel torneo.