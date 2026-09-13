Il BCC è corale e convincente: battuta Costa Masnaga

Quarto appuntamento di preseason per l’Autosped BCC, che ha sfidato Costa Masnaga nella finale 3°-4° posto della Wilson LBF Pre Season Cup. Non sono state della partita Caloro, Wnorowska e Sitku-Varga. Le Giraffe hanno ruotato tutte le giocatrici, prendendo il controllo del punteggio dal secondo quarto e aumentando il proprio margine fino alla sirena, conquistando così il terzo posto nel torneo.
Primo periodo di grande equilibrio in campo, in cui Costa trova soluzioni efficaci in contropiede e nei primi secondi dell’azione, mentre il BCC si affida alla coralità: al 10’ lombarde avanti 19-18. Nella seconda frazione, la formazione allenata da Cutugno migliora la qualità del proprio gioco offensivo e converte i rimbalzi d’attacco con maggiore efficacia, operando il sorpasso e chiudendo il primo tempo in vantaggio 37-43.
Al rientro dagli spogliatoi l’Autosped continua a premere sul pedale dell’acceleratore, dilatando il proprio gap possesso dopo possesso: al 30’ il parziale è 55-71. Nell’ultimo periodo il ritmo dell’incontro non cambia e il BCC vince per 64-108.
Costa Masnaga-Autosped BCC 64-108
Parziali (19-18, 37-43, 55-71)
Costa Masnaga: Pilatone, Radice, Sandberg, Spinelli, Pini, Tavella, Crockett, Evans, Corti, Redaelli, Olandi. All. Beriziartua
BCC: Carosi 2, Fratamico 4, Conte 16, Pysmennyk 17, Leonardi 10, Fondren 7, Lokoka 9, Arado, Destasio 4, Frustaci 9, Dixon 22, Zanetti 8. All. Cutugno