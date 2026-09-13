Prima il nuovo naming Acqua Sant’Anna Cuneo , poi la grande novità: la possibilità per tifosi, cittadini e imprenditori di diventare parte attiva del futuro del Club. Il presidente Gabriele Costamagna aveva annunciato sorprese per la presentazione della stagione 2026/2027 e così è stato. La risposta del pubblico non si è fatta attendere: circa 2.000 tifosi sugli spalti, a testimonianza di un legame che va ben oltre il palazzetto e che coinvolge una comunità biancoblù radicata in tutta la regione e non solo.

Da oggi questa comunità potrà ritrovarsi in un’unica casa: quella del Cuneo Volley. Il Club lancia infatti “Cuneo è di chi ci crede”, una campagna di equity crowdfunding che apre il capitale societario a tifosi, cittadini, famiglie e imprese, trasformando il sostegno alla squadra in una partecipazione concreta alla sua crescita.

L’iniziativa rappresenta un nuovo capitolo del percorso iniziato nel 2017 e culminato con il ritorno in SuperLega, dopo oltre dodici anni. Un percorso costruito attraverso sostenibilità economica, gestione imprenditoriale e forte radicamento nel territorio, che oggi coinvolge una community di migliaia di tifosi e oltre 150 sponsor.

«Il Cuneo Volley non può essere la squadra di Gabriele Costamagna. E domani non dovrà essere la squadra di chi prenderà il mio posto. Deve essere la squadra di Cuneo», sottolinea il presidente Costamagna. «Per questo non immaginiamo un Presidente proprietario del Club, ma un Presidente custode del Club: qualcuno che riceve un patrimonio, lo fa crescere e lo consegna a chi verrà dopo, possibilmente più forte di come lo ha ricevuto».

La campagna prevede due modalità per diventare soci, “Socio della Gente” e “Socio Investitore”, entrambe con una partecipazione reale al capitale sociale del Cuneo Volley e con differenti livelli di partecipazione alle deliberazioni economiche e patrimoniali. Sono inoltre previsti reward dedicati, tra cui la Card Socio Cuneo Volley, la sciarpa Socio Sostenitore e specifici vantaggi legati agli abbonamenti e alla vita del Club.

Il capitale raccolto sarà destinato a tre obiettivi concreti: il rafforzamento patrimoniale della società; l’acquisizione e la ristrutturazione di un immobile destinato alla nuova foresteria del settore giovanile, con spazi per accoglienza, studio e supporto ai giovani atleti; e lo sviluppo di Palazzetto & Fan Experience, attraverso interventi su spazi, hospitality, aree sponsor, store, merchandising, tecnologia e servizi dedicati al pubblico.

Un progetto che vuole trasformare il capitale raccolto oggi in un patrimonio destinato a rimanere al Club domani.

«Non so chi sarà il Presidente del Cuneo Volley tra vent’anni. E, in fondo, è proprio questo il punto», aggiunge Costamagna. «I Presidenti passano. I giocatori passano. Gli allenatori passano. Anche noi passeremo. Il Cuneo Volley deve restare. Deve restare ai ragazzi, alle aziende, ai tifosi e alla città. Perché Cuneo non appartiene a un Presidente. CUNEO È DI CHI CI CREDE».

L’operazione sarà realizzata attraverso Mamacrowd, piattaforma italiana di equity crowdfunding. L’obiettivo è costruire un ecosistema nel quale sport, impresa e comunità possano crescere insieme, consolidando un progetto che oggi si sviluppa attraverso prima squadra, settore giovanile, foresteria, sitting volley e attività sul territorio.

Dal campionato di Serie B 2017/18, quando i ricavi erano pari a circa 250 mila euro, il Cuneo Volley ha progressivamente sviluppato la propria struttura fino a raggiungere 2 milioni di euro di ricavi nel 2024/25, accompagnando la crescita sportiva con quella economica e organizzativa.

Con “Cuneo è di chi ci crede”, il Club compie ora un ulteriore passo: aprire il proprio capitale significa aprire il proprio futuro alla comunità che lo ha accompagnato fin qui. Per saperne di più e aderire alla campagna di crowfunding clicca qui.